Un progetto di ricerca sui temporali in direzione ISS

Pornhub finanzia un progetto per ricercatori sessuali : ecco di cosa si tratta : Dal 2017 è infatti attivo il Centro per il benessere sessuale, che Pornhub ha voluto istituire per migliorare le abitudini dei milioni di utenti sparsi in tutto il mondo. Finora, centinaia di esperti,...

Ricerca : piante di tabacco come biofabbriche di farmaci e cosmetici grazie a progetto Ue con ENEA : ‘Riprogrammare’ le piante di tabacco per produrre, al posto delle sigarette, molecole benefiche da destinare a vaccini, anticorpi e cosmetici. È l’obiettivo del progetto europeo Newcotiana da 7,2 milioni di euro per rivitalizzare in chiave sostenibile nel campo della salute e dell’ambiente la coltivazione del tabacco, un settore economico che in tre decenni è diminuito di circa sei volte sia in Europa che in Italia (Ue, da 710mila a 115mila ...

progetto Ue sul cervello umano : l’Italia prepara una rete di ricerca : L’Italia al lavoro per costruire una grande infrastruttura progettata per unire il mondo della ricerca a quello della clinica e dell’industria, nell’ambito del Progetto europeo da oltre un miliardo di euro sul cervello umano, lo Human Brain Project (Hbp). E’ quanto e’ emerso oggi nell’incontro dedicato al Progetto europeo, organizzato dall’Universita’ di Pavia nell’ambito della Settimana del ...

Bra : al Giolitti-Gandino la lezione prevista dal progetto "Bravinricerca" : Il tema della lezione è accattivante e di grande attualità: bufale e scienza in rete, una sfida pedagogica per il XXI secolo. Il relatore è il prof. Lorenzo Magnea, docente ordinario di Fisica ...

Terremoto : Ingv - Cnr e Protezione civile insieme in un progetto di ricerca : Dipartimento della Protezione civile, Ingv e Cnr insieme per un progetto finalizzato allo studio dei fenomeni sismici: è il RETRACE-3D (centRal italy EarThquakes integRAted Crustal modEl), che punta alla caratterizzazione tridimensionale, geologica e sismotettonica, del volume di crosta terrestre che, a partire dal 24 agosto 2016, e’ stato interessato dalla sequenza sismica che ha colpito il centro Italia. Oggi, presso il Dipartimento ...

Ricerca - al via il progetto per attrarre investimenti nel 'riuso' del patrimonio culturale : NAPOLI " attrarre nuovi investimenti sostenibili dal punto di vista economico-finanziario per il recupero funzionale degli immobili e dei paesaggi in abbandono, in grado di generare impatti positivi ...

Energia : con il progetto BRISK2 nasce una rete di eccellenza per la ricerca sui biocombustibili : Creare una rete di infrastrutture europee di alto livello per lo sviluppo coordinato della ricerca sui biocombustibili: questo l’obiettivo del progetto europeo BRISK2 (Biofuel Research Infrastructure for Sharing Knowledge) al quale partecipano università, enti di ricerca e industrie di 11 Paesi europei. Oltre al Politecnico di Torino, per l’Italia partecipa l’ENEA con il Centro Ricerche Trisaia (Matera), che dispone di infrastrutture di ...

Ricerca - progetto “Cupido” i nanofarmaci inalati arrivano al cuore : Ricercatori dell’Istituto di Ricerca genetica e biomedica (Irgb) del Consiglio nazionale delle ricerche di Milano in collaborazione con i colleghi dell’Istituto di scienza e tecnologia dei materiali ceramici (Istec) del Cnr di Faenza hanno messo a punto un approccio terapeutico innovativo e non invasivo per il trattamento dei disturbi cardiovascolari, ad oggi la prima causa di morte nel mondo. Il metodo, descritto su Science Translational ...