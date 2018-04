Un Posto al Sole | anticipazioni 2 – 6 aprile 2018

davidemaggio

: RT @bonnie379: Ho appena finito il ripasso di tagliatelle fatte a mano con sugo di cinghiale funghi e tartufo il tutto annaffiato di vino b… - BrusatiLoriana : RT @bonnie379: Ho appena finito il ripasso di tagliatelle fatte a mano con sugo di cinghiale funghi e tartufo il tutto annaffiato di vino b… - blastingnewstc : Un Posto al sole: anticipazioni dal 9 al 13 aprile 2018 - macosinonVALE : @LaVale8 Il sole si è oscurato per fare posto alla nostra gnoccaggine! -

(Di lunedì 2 aprile 2018) Miriam Candurro Per le donne di Unalsi apre una settimana davvero complicata. Se, infatti, Marina (Nina Soldano) si vedrà costretta ad andare contro Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), Viola (Ilenia Lazzarin) vivrà una crisi sempre più profonda, che preoccuperà la madre e non solo. E se Elena (Valentina Pace) commetterà l’ennesimo errore, cedendo alle avances di Enriquez (Rodolfo Corsato), Serena (Miriam Candurro) dovrà fare i conti con i problemi che affliggono gravemente il suo rapporto con Filippo (Michelangelo Tommaso). Di seguito ledegli episodi in onda da lunedì 2 a venerdì 6. Unalpuntata 4966 – Lunedì 2Serena realizza che l’attaccamento di Filippo per il lavoro sta pericolosamente sconfinando in una vera e propria dipendenza e i due arrivano allo scontro. Rientrato a Napoli dopo ...