Udinese | Oddo | per Fiorentina gara dura

Serie A Udinese - Oddo : «Avevamo fatto bene in contenimento» : BERGAMO - "In fase di contenimento siamo andati bene, credo che l'Atalanta in casa sia abituata a creare molto di più. Oggi ha fatto fatica a vincere. Quando sono arrivato a Udine la squadra aveva tre ...

Serie A Udinese - Oddo : «L'Atalanta non è imbattibile» : UDINE - Momento no per l' Udinese , a secco di punti da sei giornate. Massimo Oddo cerca la svolta nella tana dell'Atalanta: "Voglio vedere una squadra unita, compatta e che abbia voglia di soffrire, ...

Udinese : Oddo - momento difficile : ANSA, - UDINE, 17 MAR - "Perdere così non piace ma spero che questa sconfitta possa tornare utile". Il tecnico dell'Udinese Massimo Oddo non può essere contento dalla sconfitta col Sassuolo. "E' ...

Udinese : Oddo - momento difficile : ANSA, - UDINE, 17 MAR - "Perdere così non piace ma spero che questa sconfitta possa tornare utile". Il tecnico dell'Udinese Massimo Oddo non può essere contento dalla sconfitta col Sassuolo. "E' ...

Panchina Udinese - Oddo non rischia ma… : Panchina Udinese, situazione delicatissima in casa bianconera, la squadra di Oddo è reduce da cinque sconfitte consecutive ma in particolar modo l’ultima contro il Sassuolo non è andata giù alla dirigenza. Brutto ko davanti al pubblico amico e contro una squadra in crisi nera, il percorso adesso diventa negativo. La classifica adesso non preoccupa quindi la posizione di Oddo al momento non è a rischio ma la conferma per la prossima ...

Udinese-Sassuolo - Oddo : 'Sono arrabbiato - dobbiamo cambiare mentalità e tornare con i piedi per terra' : Oddo, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha commentato con rabbia e amarezza il momento: "Sono arrabbiato perché oggi i ragazzi non hanno seguito le indicazioni. Era importante vincere, ma ...

Udinese-Sassuolo 1-2 - colpo grosso per la salvezza dei neroverdi : squadra di Oddo in crisi [FOTO] : 1/4 LaPresse ...

Serie A Udinese - Oddo : «Sassuolo? Sarà una partita sporca» : UDINE - "Domani sarebbe importantissimo vincere, ma è fondamentale non perdere. Abbiamo preparato bene la partita poi vedremo cosa ci riserverà ". Lo ha dichiarato il tecnico dell' Udinese Massimo ...

Serie A Udinese - Oddo : «Fatto il massimo contro la Juventus» : E' sempre così la Juventus - spiega l'allenatore dei friulani a Sky Sport - Hanno enormi qualità che fanno emergere durante partita e poi nei momenti di difficoltà sanno come chiudere gli spazi e ...

Serie A Udinese - Oddo : «Sempre la solita Juventus» : E' sempre così la Juventus - spiega l'allenatore dei friulani a Sky Sport - Hanno enormi qualità che fanno emergere durante partita e poi nei momenti di difficoltà sanno come chiudere gli spazi e ...

Udinese - Oddo : 'La sfida contro la Juve? Servono lotta - sostanza e coraggio' : 'Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso. È una verità. Per affrontare la Juventus ci vuole una partita di lotta, di sostanza e di coraggio'. Una settimana dopo lo stop al campionato per la ...

Serie A Udinese - Oddo : «Momento surreale dopo la scomparsa di Astori» : UDINE - "Siamo vicini a Davide, alla sua famiglia e al dolore che possono provare" . Lo ha detto il tecnico dell' Udinese Massimo Oddo alla vigilia della ripresa del campionato, domani con la Juventus ...

Serie A Udinese - Oddo : «Riprendiamo il Torino in classifica» : UDINE - "Superare la Fiorentina, riprendere il Torino, restare nella parte sinistra della classifica. Sono ancora più motivato di quando eravamo a due punti dall'Europa League" . Il tecnico dell' ...

Serie A Udinese - Oddo : «L'Europa non diventi un'ossessione» : UDINE - "Superare la Fiorentina, riprendere il Torino, restare nella parte sinistra della classifica. Sono ancora più motivato di quando eravamo a due punti dall'Europa League" . Il tecnico dell' ...