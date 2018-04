Ucciso uomo condannato a ergastolo

Agrigento - uomo Ucciso a colpi di pistola : era stato condannato all’ergastolo : Lo hanno ammazzato in una strada di campagna con tre o quattro colpi di pistola. È stato ucciso così Angelo Carità, imprenditore agricolo di Licata, in provincia di Agrigento. L’uomo era salito in macchina in via Palma, una strada di campagna del comune agrigentino. Il killer lo ha raggiunto aprendo il fuoco e uccidendolo. I carabinieri della compagnia di Licata e quelli del reparto operativo di Agrigento hanno avviato le indagini. ...

Trieste - uomo Ucciso a coltellate in casa durante una lite : la moglie confessa : Ha ucciso il marito dopo avergli strappato il coltello dalle mani, arrabbiata per l'ennesima lite. Si sentiva minacciata, quindi lo ha colpito al petto con la stessa arma. È la ricostruzione fatta dagli investigatori per spiegare l'omicidio di un 73enne a Trieste. Per il delitto, la polizia ha fermato la moglie della vittima, 69 anni. Dopo essere stata arresta, come riporta Il Piccolo, la donna ha confessato.

Morto l'uomo pestato davanti a un bar a Roma : Ucciso per un piccolo debito : Non ce l'ha fatta. È Morto l'uomo pestato la scorsa notte davanti a un bar di Mentana, alle porte di Roma. Secondo quanto si è appreso, i carabinieri hanno fermato per omicidio...

Sindone : l'uomo avvolto nel telo è stato torturato e Ucciso : Mentre la tradizione vuole che sia stato il corpo di Gesù di Nazareth in persona ad essere posto nel lenzuolo, la scienza ha datato i resti intorno al periodo medievale . Il più famoso studio ...

Giornalista Ucciso in Punjab da uomo politico

Omicidio a Trento : uomo di 44 anni Ucciso da una coltellata : Omicidio a Trento. Andrea Cozzatti, un uomo di 44 anni, residente a Vezzano, è stato ucciso da una coltellata. In base a una prima ricostruzione Cozzatti sarebbe arrivato in un appartamento di via Maccani poco dopo...

Uomo Ucciso a Trento - sospettato amico : Un Uomo di 44 anni è stato ucciso la scorsa notte in un appartamento a Trento. La vittima è Andrea Cozzatti, un trentino che alloggiava nell'abitazione. A lanciare l'allarme ...

Francia - uomo assalta supermercato e fa tre vittime : Ucciso. L'Isis rivendica : Torna il terrore in Francia, torna L'Isis. Redouane Lakdim, 26 anni, marocchino con documenti francesi, sospettato di radicalizzazione, è passato improvvisamente all'attacco a...

Francia - uomo assalta supermercato e fa tre vittime. «Sono dell'Isis». Ucciso : Tre persone sono state uccise in un assalto a un supermercato di Trebes, nella Francia occidentale. Nell'attacco sono stati anche presi una decina di ostaggi. L'attentatore è stato...

Francia - ostaggi in un supermercato : «Il terrorista ha Ucciso due persone». L'uomo barricato : «Sono dell'Isis» : Due persone sono state uccise in un assalto a un supermercato di Trebes, nella Francia occidentale. Nell'attacco sono stati anche presi una decina di ostaggi. Oltre alle due persone rimaste...

