Uccisi da Amazon | 10 mila posti di lavoro a rischio

blogo

: RT @actarus1070: Smettete di comprare su internet, prima o poi toccherà pure a voi questa fine - sherlock5stelle : RT @actarus1070: Smettete di comprare su internet, prima o poi toccherà pure a voi questa fine - PatriziaPiva6 : RT @serebellardinel: E gli scienziati che abbiamo, avuto al #Governo, quelli #capaci, finora gli hanno graziato anche la tassazione!!!! htt… - MarioMalangone : RT @actarus1070: Smettete di comprare su internet, prima o poi toccherà pure a voi questa fine -

(Di lunedì 2 aprile 2018) In America parlano di “Death by”, ossia di commercio tradizionale “ucciso da”, ma anche in Italia stiamo sperimentando proprio in queste settimane gli effetti del boom online nei confronti di alcune delle catene più importanti nella grande distribuzione. Trony è stata costretta a chiudere diversi punti vendita in 6 regioni, se la passano male anche Euronics e Mediaworld (i tedeschi di Mediamarkt hanno già trasferito 500 dipendenti), tanto che secondo gli analisti sarebbero in tutto 10di. Negli Stati Uniti la crisi del settore è iniziata diversi anni fa, ma negli ultimi tempi si è inasprita, con molti distributori locali che sono stati costretti a passare la mano o addirittura a chiudere. L’effettosi è espanso a macchia d’olio in tutto il mondo occidentale, con gli utenti sempre più propensi ad acquistare online e in saldo, e tutto ...