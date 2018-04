Ubriaco alla guida provoca un incidente mortale

ilgiornale

(Di lunedì 2 aprile 2018) Sull"asfalto è rimasto senza vita il corpo di un 28enne. Un altro è finito in ospedale con poche speranze di vita. Altri due soggetti sono rimasti feriti non gravemente. È il tragico bilancio di unstradale avvenuto nella notte a Pomigliano d"arco, in provincia di Napoli.Erano le tre, più o meno, quando in pieno centro cittadino si è verificato l"impatto fatale. Tre ragazzi a bordo di una Fiat Punto stavano percorrendo viale Alfa, quando da un incrocio è sbucata una Bmw. Lo schianto è stato violentissimo (guarda le foto).gallery 1511315Ad avere la peggio i ragazzi che erano nella Punto, tutti residenti nel vicino comune di Ottaviano: è morto il 28enne che occupava il sedile posteriore, il conducente invece si trova in gravissime condizioni all"ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, un terzo ragazzo, seduto sul lato passeggero, ha riportato ferite non preoccupanti....