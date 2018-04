Tutti malati di francescanesimo

ilgiornale

(Di lunedì 2 aprile 2018) Uno va in autobus, un altro in bicicletta, poi c'è quella che annuncia di viaggiare in economy, però trattasi di prima classe; ecco un volo super low cost, da Roma a Catania, la Raffa grillina fa il bel gesto, risparmia ai massimi, euro 161 mentre i suoi avidi colleghi della prima e seconda Repubblica, garantiscono al desk, prendono l'high cost, l'importante è partire, tanto paghiamo noi altri; si aggiunge la giovane deputata che si è portata appresso il bignamino, appunti scritti su un quaderno, come al primo giorno di scuola, cioè i compiti da svolgere in Parlamento, schemini per evitare equivoci e gaffe di voto. Piacciono, costoro, a quelli che hanno bisogno dei baci perugina per mettere assieme le frasi d'amore.Piacciono al corsivista del Corriere della Sera, Gramellini Massimo, per il quale, addirittura, anche Moro e Berlinguer forse non conoscevano a menadito il funzionamento ...