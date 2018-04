Tutti in coda per l’addio a Fabrizio Frizzi : aperta la camera ardente : Tutti in coda per l’addio a Fabrizio Frizzi: aperta la camera ardente Tutti in coda per l’addio a Fabrizio Frizzi: aperta la camera ardente Continua a leggere

Livorno - Giornate Fai - Tutti in coda per visitare l'Accademia Navale : Tra i luoghi visitabili per le Giornate del Fai c'era anche l'Accademia Navale di Livorno. Ed è stato un successone per quella che è una delle grandi istituzioni livornesi. Tanta gente in coda sul ...