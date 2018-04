Tutti gli errori di Piketty messi a nudo

Questo nostro amore 80 conquista Tutti e torna il 3 aprile : Anna è pronta a fuggire negli USA? : Questo nostro amore 80 è finalmente tornato in onda con quella che possiamo definire la terza stagione della serie con Anna Valle e Neri Marcorè. Passano gli anni ma l'emozione di rivedere Anna e Vittorio insieme, almeno per un attimo, ha travolto il pubblico. Proprio quando lei, dopo qualche mese, sembrava pronta a ripartire insieme a lui, Salvatore comunica all'amico di aver visto la sua segretaria/amante incinta. L'incontro-scontro tra i ...

Tutti con gli occhi al cielo : c'è lo show del satellite cadente : Il "palazzo celeste" è sempre più vicino e i calcoli sono difficili. Astrofisici, centri di ricerca specializzati e 15 agenzie spaziali di tutto il mondo stanno seguendo Tiangong 1 attraverso potenti telescopi e radar. Il modulo della stazione spaziale cinese ha perso il controllo e sta ruotando velocemente su sé stesso, precipitando verso la Terra alla velocità di 28mila km orari. La stima di rientro in atmosfera è prevista per la notte tra ...

Pasqua e Pasquetta : mostre - musei e parchi - Tutti gli appuntamenti per chi resta in città : GENOVA, TRA SOCIETA', CULTURA E SPETTACOLI Tra aperture straordinarie e visite guidate, molte le iniziative previste a Genova e in Liguria per la domenica di Pasqua. Ecco la nostra selezione ...

Pasqua e Pasquetta : mostre - musei e parchi - Tutti gli appuntamenti per chi resta in città : Cultura, concerti, aperture straordinarie, visite guidate: ecco tutti gli eventi nelle regioni italiane

Stazione spaziale cinese - quando e dove cadrà : Tutti gli aggiornamenti : Si farà attendere un po più del previsto la "caduta" della Stazione spaziale cinese Tiangong-1....

Accordo fra Sky e Mediaset - più canali per Tutti : cosa cambia per gli abbonati : Novità clamorosa nel mondo delle pay tv. Accordo tra Sky Italia e Mediaset: Premium sarà presente con i suoi canali del cinema e delle serie tv la sua offerta migliore in attesa che si definiscano i ...

Sollevamento pesi - Europei 2018 : programma - orari e tv di domenica 1° aprile. Tutti gli italiani in gara : Oggi domenica 1° aprile si concludono gli Europei 2018 di Sollevamento pesi. A Bucarest (Romania) si assegneranno tre titoli: la +90kg femminile, i 105kg maschile e i pesi massimi maschili. Non ci sono italiani in gara. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e Tutti gli orari di sabato 1° aprile agli Europei 2018 di Sollevamento pesi. Le gare (gruppi A) saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su ...

Verso un Governo : Tutti gli scenari possibili : Prima di snocciolare le possibilità di formazione di Governo tra i vari partiti, vi sottoponiamo a titolo di ripasso alcune soluzioni che si susseguite nelle ultime legislature. A dimostrazione che, spesso, il bandolo della...

“Sono vivi!”. Speranza per gli italiani rapiti in Messico : mentre in molti pensavano che i 3 fossero ormai spacciati - ecco arrivare la notizia a sorpresa. Tutti gli aggiornamenti sulla loro sorte : Una notizia che potrebbe gettare una nuova luce sul caso dei tre italiani scomparsi in Messico il 31 gennaio e che, anche se l’ufficialità non c’è, potrebbero essere ancora vivi: ne è convinto l’avvocato Claudio Falleti, che rappresenta le famiglie dei tre: Raffaele Russo, il figlio Antonio e il nipote Vincenzo Cimmino. Secondo il legale “i tre commercianti napoletani sono vivi e l’attività investigativa si sta ...

Anticipazioni Domenica In : Tutti gli ospiti della puntata di Pasqua - 1 aprile 2018 : Domenica 1 aprile su Rai 1 si festeggia la Pasqua assieme a Domenica In. Il tema principale di questo nuovo appuntamento con Cristina Parodi è rappresentato dagli anni ’80. Non mancherà il ricordo dello straordinario Fabrizio Frizzi, che proprio negli anni ’80 condusse “Tandem”, uno dei suoi primi programmi, di cui verranno proposti alcuni spezzoni. Nello studio di Rai 1 arriveranno poi alcuni cantanti simbolo degli anni ...

Premio Ussi Puglia 2018 - serata di gala a Savelletri - Fasano - : Tutti i riconoscimenti : Nella splendida cornice di Borgo Egnazia, premiati con il riconoscimento nazionale Giuseppe De Bellis , condirettore di Sky Sport, Francesco Giorgino del TG1, l'arbitro di Serie A e internazionale ...

L'Orlando Furioso con Emiliano Vogliono governare a Tutti i costi Ecco che cosa sta accadendo nel Pd : L’ormai ex ministro della Giustizia Andrea Orlando scalpita e si agita per conquistarsi un posto al sole nel nuovo Pd post - renziano. Oddio, non è che anche prima stesse buono, ma ora, fiutando l’opportunità di portarsi a casa un inaspettato -fino a solo poco tempo- fa segretariato, duplica gli sforzi ed esterna notte e giorn Segui su affaritaliani.it