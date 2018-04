Turismo | Basilicata | bilancio positivo per Matera | ma anche per montagne e cascate

Turismo Basilicata : trend in crescita - quasi +10% di arrivi : “La crescita del trend turistico in Basilicata , confermata dai dati positivi relativi agli arrivi ed alle presenze, è il frutto di un lavoro sinergico messo in campo da Apt, Regione, Comuni, Fondazione Matera 2019, Rai e mondo associativo. Un impegno corale che consegna alla nostra terra una nuova centralità internazionale e che dovrà tradursi, sempre di più, in economia reale per lo sviluppo dell’intera comunità lucana“: lo ha ...

Turismo Basilicata : buone previsioni per Matera : buone prospettive per la Pasqua a Matera: il maltempo di questo periodo finora ha scoraggiato gli arrivi e le prenotazioni ma nella capitale europea della cultura si attende comunque il pienone. Nel 2016 in tutta la regione si sono registrati il 6,3% in più di arrivi ed il 1,8% in più di presenze. Matera ha registrato un aumento medio del 16%. Matera ha un grande fascino internazionale, non solo per la sua consacrazione europea bensì anche per ...