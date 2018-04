Turismo | a Vicenza in crescita i turisti in città nel 2017

meteoweb.eu

(Di lunedì 2 aprile 2018), 2 apr. (AdnKronos) –si conferma sempre piùca come dimostrato dagli incassi derivati dall’imposta di soggiorno che risultano in aumento anno dopo anno fino a raggiungere i 648.325 euro nel, con un incremento del 49,36% dal 2014. E’ questa la somma dichiarata sulla base delle presenzeche nelle strutture ricettive. Parallelamente sono in aumento gli arrivi che dal 2014 al 2016 hanno registrato l’incremento del 12,58%, mentre le presenze si sono innalzate del 26,33%.Le iniziative culturali per rendere sempre più attrattiva la– gioiello rinascimentale ricco di monumenti apprezzati dagli appassionati di storia e architettura – rese possibili grazie agli sforzi profusi in questi anni dall’amministrazione comunale insieme ai tanti soggetti privati, hanno portato frutto. ‘I risultati che abbiamo ...