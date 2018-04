Turismo | a Vicenza in crescita i turisti in città nel 2017 2

Turismo : a Vicenza in crescita i turisti in città nel 2017 : Vicenza, 2 apr. (AdnKronos) – Vicenza si conferma sempre più città turistica come dimostrato dagli incassi derivati dall’imposta di soggiorno che risultano in aumento anno dopo anno fino a raggiungere i 648.325 euro nel 2017, con un incremento del 49,36% dal 2014. E’ questa la somma dichiarata sulla base delle presenze turistiche nelle strutture ricettive. Parallelamente sono in aumento gli arrivi che dal 2014 al 2016 hanno ...