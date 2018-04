Tuffi | i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 | come ottenere il pass a

oasport

(Di lunedì 2 aprile 2018) Continua l’analisi di OASport attraverso ididei vari sportdi. Oggi tocca ai, i quali saranno rappresentati in Giappone dconsuete otto gare: 3 e 10 metri individuali maschili e femminili e 3 e 10 metri sincro maschili e femminili. IL NUMERO DEGLI ATLETI PRESENTI 136 gli atleti totali di scena in quel di: 128 (64 per sesso) qualificandi ed 8 del Sol Levante, il Paese ospitante.COPPIE SINCRO Ventiquattro le coppie sincro in gara, sedici tra gli uomini (otto trampolino e otto piattaforma) ed altrettante tra le donne: sarà possibile schierarne ovviamente una per nazione. Di queste otto, una è di certo quella giapponese padrona di casa, tre usciranno dal Mondiale 2019 di Gwangju (KOR), dal 12 al 28 luglio, e premieranno i medagliati e le altre quattro dovranno qualificarsi attraverso la Coppa del ...