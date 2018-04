Tuffi - i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 : come ottenere il pass a Cinque Cerchi? La guida completa : Continua l’analisi di OASport attraverso i criteri di qualificazione dei vari sport alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Oggi tocca ai Tuffi, i quali saranno rappresentati in Giappone dalle consuete otto gare: 3 e 10 metri individuali maschili e femminili e 3 e 10 metri sincro maschili e femminili. IL NUMERO DEGLI ATLETI PRESENTI 136 gli atleti totali di scena in quel di Tokyo: 128 (64 per sesso) qualificandi ed 8 del Sol Levante, il Paese ...