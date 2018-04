'Tu puoi' - ecco i semi del cambiamento : ROMA, 2 APR - Già visitata da 7 milioni di persone in Europa e nel resto del mondo, arriva a Roma la mostra fotografica dal titolo 'Tu Puoi - I semi del cambiamento', dal 3 aprile nella David Lubin ...

Google come Facebook? Peggio. Ecco cosa sa di te e come puoi proteggere la privacy : Google è come Facebook rispetto alla raccolta dei dati dei propri utenti? Per niente, è decisamente Peggio. Se il social network di Mark Zuckerberg ha accesso a determinate informazioni e altre le trae dai tuoi movimenti e amicizie, Ecco perché è interessata a spingere la connessione tra persone, a Big G non occorre fare nulla perché siamo noi a fornirgli tutte le informazioni che gli occorrono. Google è peggio di Facebook nella raccolta ...

Gli sfondi degli Huawei P20 sul tuo smartphone : ecco il link dove puoi scaricarli : Potete scaricare i wallpaper della nuova gamma Huawei P20 per provarli sul vostro smartphone Android: prima vi mostriamo un anteprima e poi il link diretto.In data 27 marzo 2018 saranno presentati i nuovi Huawei P20, la gamma di dispositivi che copriranno la fascia media, alta e top di gamma dell’azienda cinese per un bel po’ di mesi.Huawei P20 qualche informazione dai recenti rumorsLa gamma Huawei P20 ha fatto parlare molto di se in ...