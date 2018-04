Trump invita Putin a Casa Bianca per summit Usa-Russia

Cremlino : "Trump ha invitato Putin alla Casa Bianca". Ma poi la guerra dei diplomatici ha fatto saltare tutto : Il presidente americano, Donald Trump, ha proposto al collega russo, Vladimir Putin, di incontrarsi alla Casa Bianca. Un invito che però risale al 20 marzo, prima della raffica di espulsioni di diplomatici russi decisa da Washington e da altri Paesi in relazione al caso Skripal.Il consigliere del Cremlino, Yuri Ushakov, ha riferito che Trump ha fatto la proposta a Putin nel corso del colloquio telefonico avuto il 20 marzo per ...

Corea del Nord - Kim invita Trump : «Incontriamoci». Il presidente Usa accetta - poi ritratta : «Prima i fatti - poi i colloqui» : Kim Jong-un lancia un invito a Donald Trump: vediamoci entro maggio e parliamo di denuclearizzazione. Il presidente americano accetta, aprendo così una fase di dialogo diretto e di disgelo fra...

Kim invita Trump : Washington, 9 mar. (AdnKronos) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha accettato un invito del leader nordcoreano Kim Jong-un a “incontrarsi il prima possibile”, cosa che dovrebbe avvenire “entro maggio”. A dare notizia dell’offerta di Kim è stato Chung Eui Yong, che nei giorni scorsi aveva guidato la delegazione sudcoreana a Pyongyang, secondo cui il leader nordcoreano “ha espresso la sua ...

Superbowl - Eagles snobbano Trump : se invitati no alla Casa Bianca : Alcuni giocatori dei Philadelphia Eagles non andranno alla Casa Bianca in caso di invito da parte del presidente Donald Trump. Ad affermarlo, secondo quanto riportano i media americani, tre esponenti ...