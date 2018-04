Trovato morto Nicola Marra | il corpo in un burrone

Positano - sparito dopo la disco : Nicola Trovato morto in un vallone : E' stato ritrovato il corpo senza vita di Nicola Marra, il giovane napoletano di 21 anni scomparso ieri dopo una serata trascorsa in compagnia di amici in una discoteca di Positano. dopo ore di...

Anziano Trovato morto nel salotto di casa a Trieste. La moglie confessa : Ha confessato nella notte Loredana Crasso, la moglie del 73enne Fulvio Visintin, l’uomo stato trovato morto nel suo appartamento nel tardo pomeriggio di domenica 1 aprile, in via dei Vigneti 22/2, nel rione di Servola....

Trieste - Trovato morto in salotto con una ferita all’addome : si indaga per omicidio : La vittima si chiamava Fulvio Visintin e aveva 73 anni. Gli inquirenti stanno indagando per omicidio e stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita dell'uomo attraverso il racconto delle persone a lui più vicine.Continua a leggere

Trovato morto con il cranio fracassato l'italiano scomparso in Turchia Video : E' stato riTrovato morto #alessandro fiori, il 33enne di Soncino, nel cremonese, scomparso nel nulla alcuni giorni fa ad Istanbul [Video], dove era appena giunto per concedersi una breve vacanza. Secondo l'agenzia Ansa il suo corpo sarebbe stato rinvenuto con il cranio fracassato nel quartiere del porto della capitale turca. E' toccato al padre vivere l'esperienza atroce del riconoscimento del cadavere. Da alcuni giorni era in citta', per re le ...

