“Trovati morti” Vicenza | erano due ex militari Usa La città è sotto choc | a fare la

(Di lunedì 2 aprile 2018) Nel giorno di Pasquetta una notizia sconvolgente arriva a turbare l’Italia. I corpi senza vita di una coppia di coniugi americani sono stati ritrovati nel pomeriggio intorno alle 15:30, in una abitazione in via Nicoletti a Pozzoleone, nel vicentino. In base alla prima ricostruzione, l’uomo ha ucciso la moglie, forse strangolandola, e poi si è tolto la vita con una coltellata alla gola. La donna, casalinga, aveva 44 anni, il marito ne aveva 48. I dueex soldati della base Usa di, ora civili. L’uomo probabilmente lavorava alla caserma Ederle. Ala scoperta è stato il prete del comando Usa, insospettito dalla mancata risposta alle sue telefonate. Il sacerdote, subito dopo, ha fatto una confessione che sarà sicuramente utile per le indagini anche se il caso sembra molto chiaro. ( dopo la foto) Il prete ha detto che l’uomo ...