Trieste | uomo ucciso a coltellate in casa durante una lite | la moglie confessa

(Di lunedì 2 aprile 2018) Hail marito dopo avergli strappato il coltello dalle mani, arrabbiata per l’ennesima. Si sentiva minacciata, quindi lo ha colpito al petto con la stessa arma. È la ricostruzione fatta dagli investigatori per spiegare l’omicidio di un 73enne a. Per il delitto, la polizia ha fermato ladella vittima, 69 anni. Dopo essere stata arresta, come riporta Il Piccolo, la donna hato. La, poi sfociata in omicidio, risale al tardo pomeriggio di domenica. I due hanno discusso nell’ appartamento dove vivevano nel rione di Servola, a, dopo aver trascorso la Pasqua con alcuni parenti. Dopo essere stato colpito, l’è morto per emorragia nonostante le cure dei sanitari accorsi sul posto dopo essere stati chiamati dalla stessa donna. L'articoloinuna: laproviene da Il ...