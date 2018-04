Trieste | anziano trovato morto in casa | arrestata la moglie

Trieste : anziano trovato morto in casa - fermata la moglie : Trieste - Il corpo di un uomo di 73 anni, Fulvio Visintin, con una profonda ferita all'addome causata probabilmente da un coltello, è stato trovato nell'appartamento dove abitava, nel rione di Servola ...

Trieste - MORTO ANZIANO ACCOLTELLATO : ARRESTATA LA MOGLIE/ Ultime notizie - la donna ha confessato : TRIESTE, MORTO ANZIANO 73enne ACCOLTELLATO nel salotto di casa: ARRESTATA la MOGLIE che ha confessato il delitto. Ultime notizie, movente e ricostruzioni: "futili motivi"(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 11:22:00 GMT)

Anziano ucciso a coltellate dalla moglie in casa a Trieste : Senza vita in casa sua, con una profonda ferita all'addome causata da un coltello. Così nel tardo pomeriggio di ieri hanno trovato il 73enne Fulvio Visintin, che viveva a Trieste nel rione di Servola.A dare la notizia è il quotidiano locale Il Piccolo, che specifica anche come gli inquirenti si stiano da subito mossi sulla pista di un omicidio, poi confermato dalla confessione della consorte. Sebbene la notizia sia stata diffusa durante la ...

