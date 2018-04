Trento | cane finisce in canile perché abbaia | “è un’azione illegale”

meteoweb.eu

(Di lunedì 2 aprile 2018) “Un pastore maremmano è stato sequestrato e portato in uncon l’accusa dire e disturbare il vicino, che vive a 300 metri di distanza. Siamo a Roverè della Luna, nei dintorni di Rovereto, in Trentino. È un fatto di una gravità inaudita, èillegale poiché “re è un diritto esistenziale dei cani”. Così in una nota, Rinaldo Sidoli, responsabile centro studi del Movimento Animalista. “Lo ha stabilito il Giudice di Pace – prosegue il dirigente animalista – di Rovereto l’11 agosto del 2006. Teniamo a precisare che la condotta della padrona appare non idonea a recare disturbo ad un numero indeterminato di persone, per tanto se a lamentarsi delè un solo vicino di casa, non è disturbo della quiete pubblica. Il provvedimento va in conflitto con la sentenza della Cassazione Penale 11 aprile 2012, n. 15230”. “Eva Munter – continua – è ...