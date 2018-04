Tragedia sul lago | stritolata dal motore del motoscafo | bimba muore al Civile

Tragedia di Pasquetta sul lago di Como. Una bimba cade nel vano motore di un motoscafo e muore : Una bambina di sei anni è morta per le ferite riportate in un incidente avvenuto, questa mattina attorno alle 10.30, a bordo di un motoscafo nei pressi di Lezzeno, sul lago di Como. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri la bimba sarebbe scivolata nel vano motore dell' imbarcazione del nonno picchiando la testa contro gli ingranaggi. Soccorsa dall'elicottero del 118, la bimba è stata trasferita d'urgenza all'ospedale di Brescia ...

Il sindaco di Re sulla Tragedia di Meis : "Tutta colpa dell'inerzia della politica" : La colpa è dell'inerzia della politica. La frana si è staccata in un punto che non destava preoccupazione ma è anche vero che da anni chiediamo la messa in sicurezza definitiva della statale 337. ...

Tragedia di Pasqua : muore motociclista - ferito il figlio sul sellino :

Pasqua in Tragedia - va sul tetto per aggiustare l’antenna : papà precipita e muore davanti ai figli : Un uomo di 37 anni di Calimera, in provincia di Lecce, è morto precipitando dal lucernaio sulla tromba delle scale.Continua a leggere

“É morto”. Sport in lutto : incidente choc durante l’allenamento. La moto vola sull’albero e finisce in Tragedia. L’addio del team : ”Lasci un vuoto incolmabile” : “Le parole non possono descrivere il grande dolore che proviamo, la vita ti ha ingiustamente rubato ai tuoi cari ed a noi che ti stimavamo e ti volevamo bene, ci hai regalato grandi gioie e soddisfazioni. Lasci un vuoto incolmabile. Onore a te, Fausto, uomo forte e sensibile, dal sorriso e dall’entusiasmo contagioso, vola alto e sfreccia per le vie del cielo”. Così il team Solarys, la squadra di Castiglion ...

“È morta - correte”. Mistero nella villa dei vip : la Tragedia nella casa che ospita ogni anno star e calciatori - una fine drammatica sulla quale si indaga proprio in queste ore : Un giallo che ha colpito particolarmente i lettori quello scoperto in queste ore e che ha visto perdere la vita una bambina di soli 9 anni, trovata improvvisamente senza vita. Il tutto in un luogo che molti vip conoscono molto bene, una tenuta elegante che vede ogni anno alternarsi come inquilini d’eccezione milionari e calciatori famosi. A raccontare quanto accaduto è il Sun: la casa dove è stato rinvenuto il cadavere si trova per ...

Incidenti sul lavoro : dopo la Tragedia di Livorno - altre due vittime a Bologna e Firenze : Un operaio di 52 anni è caduto da un traliccio a San Godenzo, in Mugello, un altro di 56 anni è morto folgorato in un incidente a Bologna in ambito ferroviario. Mercoledì la tragedia di Livorno dove hanno perso la vita due operai.Continua a leggere

Tragedia sul lavoro - Marco Bindo lascia la moglie e due figli : Non c'è stato nulla da fare per l'ingegnere di 46 anni Marco Bindo: quando sono arrivati i soccorsi, era in arresto cadiaco. E' deceduto poco dopo. Incidente sul lavoro...

Tragedia sul lago di Como : ingegnere muore dopo un’immersione : Tragedia ieri mattina a Oliveto Lario, nel Lecchese, dove un uomo di 60 anni è morto durante un’immersione mentre si trovava sul lago di Como insieme a un amico. E' stato proprio quest'ultimo che ha...

Muore sul campo come Morosini - nuova Tragedia nel calcio - video choc : Si è accasciato al suolo e non si è rialzato più. La tragedia di Bruno Boban ha ricordato quella che sconvolse il calcio italiano il 14 aprile 2012. come Piermario Morosini l’attaccante del Marsoni è deceduto sul rettangolo di gioco dove essere stato colpito al petto dal pallone. Il ventiseienne ha continuato a correre per alcuni istanti prima di perdere i sensi e non rialzarsi più. L’episodio si è verificato al quindicesimo minuto della sfida ...

Tragedia sul campo da calcio - giocatore si accascia durante la partita e muore : Tragedia sui campi di calcio. Il 25enne esterno destro Bruno Boban è morto al 15' della partita tra Marsonia e Pozega Slavonija, valida per la terza divisione (la Tréca HNL)....

MORTO ALPINISTA SUL CONCARENA - PRECIPITA DI 200 METRI/ Franz Rota Nodari - Tragedia sul ‘Sentiero Felicità’ : CONCARENA, MORTO ALPINISTA: un uomo di 41 anni, bergamasco, è caduto per duecento METRI sul massiccio vicino a Ono San Pietro, davanti all’amica, sotto shock(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 11:42:00 GMT)

Tragedia sulla A4 : scende per mettere il triangolo e viene travolto :