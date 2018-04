Tragedia di Pasqua in provincia di Udine

Blastingnews

: RT @FurlanAnnamaria: #1aprile #Pasqua funestata da un' altra inaccettabile tragedia sul lavoro. Esprimiamo il nostro più profondo cordoglio… - girasole810 : RT @FurlanAnnamaria: #1aprile #Pasqua funestata da un' altra inaccettabile tragedia sul lavoro. Esprimiamo il nostro più profondo cordoglio… - VoceDiNapoliWeb : Un noto commerciante napoletano voleva fare visita alla tomba della figlia Poi la tragedia sotto gli occhi di tutti - patriziagatto3 : RT @NewSicilia: +++ TRAGICO RITROVAMENTO +++ La donna lascia due figli -

(Di lunedì 2 aprile 2018) Un terribile incidente stradale funesta lanel tranquillo paesino di Rivignano Teor, comune friulano di poco più di 6000 anime indi: una famiglia originaria di Bertiolo è stata protagonista di uno schianto mortale nel tardo pomeriggio della giornata dimentre si accingeva a fare rientro a casa. Morta subito una donna, salvi marito e figli Per cause tuttora in corso di accertamento, l'auto sulla quale viaggiava un'intera famiglia è sbandata finendo a sbattere violentemente sul muretto di un ponticello che attraversa il fiume Stella: nel terribile schianto è deceduta sul colpo la donna che occupava il lato passeggero della macchina, una Opel Zafira Station Wagon di colore bianco; illeso il marito della donna deceduta che era alla guida dell'auto, mentre gli altri occupanti dell'autovettura, vale a dire i due figli della coppia, di 15 e 10 anni, che ...