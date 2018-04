Traffico sulle autostrade a Pasquetta | code sull' A22 | 11 milioni di italiani in gita

Traffico Pasquetta - caos sulle autostrade/ 20 km di code in Veneto - rallentamenti anche sulla A14 : Traffico di Pasquetta, è caos sulle autostrade italiane: congestionamenti e disagi sull'intera rete. In Veneto si segnala una coda di oltre 20 km, mentre ci sono rallentamenti pure sulla A14(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 16:33:00 GMT)

Pasquetta - Lazio : Traffico intenso sulle strade che portano al mare : Astral Infomobilità rende noto che si registra traffico intenso soprattutto sulle strade che portano al mare, complice l’esodo di Pasquetta. Sul grande raccordo anulare in carreggiata interna ci sono code dall’allacciamento con la A24 alla Pontina; in esterna, invece, si procede molto a rilento dalla Casilina alla Cassia. Sulla Pontina fila da Mostacciano a Castel Romano verso Pomezia. Trafficata la litoranea tra Ostia e Anzio in ...

Lazio - Astral : Traffico sulle strade che portano al mare - cancellate corse Laziomar : Astral Infomobilità comunica che si registra traffico in aumento sulle principali arterie che portano al mare: si procede a rilento sulla Litoranea tra il Lido di Ostia e Marina di Ardea in entrambe le direzioni. Rallentamenti anche sulla Via Cristoforo Colombo da Vitinia verso il Lido di Castel Fusano e su Lungomare Paolo toscanelli in questo caso a partire dal Lido di Castel Fusano al Lido di Ostia. Fila a tratti sulla Roma-Tarquinia tra ...

Pasqua - bollino nero sulle autostrade : Traffico intenso : traffico intenso non solo sulle autostrade per l'esodo, ma anche in città per le festività Pasquali. La viabilità sarà infatti congestionata anche nei centri urbani, in particolare a Roma e Milano che ...