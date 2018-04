Tra i fedeli ci sono immigrati | prete annulla lavanda dei piedi | Razzismo

TERRORISMO - JIHADISTI Tra ROMA E LATINA : "TAGLIAMO LA GOLA AGLI INFEDELI"/ Ultime notizie - 5 arresti : TERRORISMO , smantellata la rete di Anis Amri: arrestati in Italia 5 affiliati all'attentatore di Berlino. Sono stati fermati nelle scorse ore cinque appartenenti alla rete del noto killer(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 15:41:00 GMT)

Silvio Berlusconi - il Tra monto : Forza Italia diventa Forza Lega - i fedelissimi che tifano Salvini : Dal partito unico del centrodestra al partito unico a trazione Lega . La differenza, tra prima e dopo 4 marzo, è una sola ma è abissale. Dentro Forza Italia non è più solo il governatore della Liguria ...

Fedelissima di Silvio : chi è la Casellati Fico - l'ortodosso 'di sinis Tra ' dell'M5s : Maria Elisabetta Alberti Casellati , la prima donna alla presidenza del Senato, è nata a Rovigo il 12 agosto del 1946 ed è stata fino a pochi giorni fa componente del Consiglio Superiore della Magistratura. Laureata in giurisprudenza... Segui su affaritaliani.it

Gli 'Scompigliati' e i 'Fedelissimi' scrivono una nuova pagina di storia - ufficiale il gemellaggio Tra le due tifoserie di Floridia e ... : Un traguardo importante ma soprattutto un segnale forte a tutto il mondo calcistico, alle città e alle istituzioni. Sabato il 'patto' verrà pubblicamente siglato in occasione della gara tra San Paolo ...

Senato - i passi incerti delle matricole. L'ex minisTra fedeli la prima a registrarsi : Un Senatore di Forza Italia con la spilla del partito appuntata sulla giacca è in fila per la registrazione dei nuovi eletti. "Lo scriva che ho la spilla, ci tengo", dice Marco Siclari. Il neo Senatore ha sconfitto a Reggio Calabria Bruno Azzerboni, uno dei candidati del Movimento 5 Stelle con un passato nella massoneria. Per il suo primo giorno a Palazzo Madama, sfoggia una giacca doppiopetto, simile a quelle utilizzate da Silvio ...