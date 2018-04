Torre del Greco | la storia del parroco Santo don Vincenzo Romano su Raidue

Vola con la mountain bike nel greto del Torrente - 59enne all'ospedale : SILANDRO. In sella alla sua mountain bike è rovinata nel greto di un torrente. E' accaduto nel primo pomeriggio di oggi, giorno di Pasquetta, nei pressi di Silandro, in val Pusteria. Vittima una biker ...

Venezia : cigno finisce nel Torrente - salvato dai vigili del fuoco : Un cigno finito in un torrente è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco a valle dei laghi di Posina: a fare la segnalazione sono stati alcuni villeggianti, che hanno visto l’animale nel ruscello a valle del laghetto. Il personale speleo alpino fluviale dei vigili del fuoco di Schio è sceso nell’alveo del corso d’acqua recuperando il cigno che è poi stato liberato sano e salvo nel laghetto. L'articolo Venezia: cigno finisce ...

Elezioni comunali 2018 - ecco quando si vota a Torre del Greco - Castellammare e Boscoreale : E' arrivata l'ufficialità. Con il decreto del ministro dell'Interno, Marco Minniti , è stata fissata la data delle Elezioni comunali 2018, per il rinnnovo dei Consigli comunali e la scelta dei sindaci ...

TorreNOVA " Attivata la Carta della famiglia : ... libri e sussidi didattici, farmaci, abbigliamento, bollette delle utenze domestiche, tassa rifiuti, biglietti dei mezzi pubblici, accesso a musei e spettacoli, iscrizioni a centri sportivi ma anche ...

Uomo si arrampica sulla Torre della Gabbia : zona chiusa alle auto : Forze dell'ordine e vigili del fuoco sono ai piedi del monumento: un passante ha segnalato la presenza di una persona che si è arrampicata sulle impalcature del cantiere del restauro

Ecco la Torre di collaudo per ascensori più alta del mondo [GALLERY] : 1/4 ...

Torre Annunziata - Dirette in streaming del Consiglio comunale - convocata la seduta : E' stato convocato per venerdì 23 marzo, alle ore 9.30 , presso l'aula consiliare di via Provinciale Schiti, il Consiglio comunale di Torre Annunziata , rinviato la scorsa settimana, L'Assise dovrà ...

Teatro : compagnia di Torre del Greco vince il concorso nazionale Carlo Dapporto a Sestri Levante : Torre DEL Greco - Uno spettacolo tratto da un libro di Luciano Violante si aggiudica la prima edizione del premio nazionale concorso teatrale Carlo Dapporto a Sestri Levante: a trionfare è la scuola ...

Parigi - Torre Eiffel chiude per alcune ore a causa del maltempo - : L'opera architettonica più famosa della capitale francese è stata interdetta al pubblico per freddo e neve

Fiumicello. Ossa umane in un bosco nel greto del Torre : Macabra scoperta in Friuli. Ossa umane sono state rinvenute in un bosco nella zona del greto del Torre, tra Fiumicello

Cova porta il panettone a Dubai : ha aperto il locale con vista sul Burj Khalifa - la Torre più alta del mondo : Dopo Monte Carlo, la pasticceria sbarca negli Emirati con i piatti tipici milanesi e una selezione di brioches

Torre Annunziata - Regolamento per dirette del Consiglio comunale - rinviata la seduta : Nella seduta si sarebbe dovuto discutere ed approvare, tra gli altri, il Regolamento per la diffusione in streaming e delle registrazioni audio-video delle sedute. Nel documento non viene specificato ...

Aereo caduto in Nepal - gli ultimi istanti e l’allarme della Torre : «State atterrando sulla pista errata» : Quattro persone coinvolte, continui cambi di programma, incomprensioni: ecco la trascrizione delle conversazioni dell’Aereo caduto allo scalo di Katmandu

Il giro della Sardegna a piedi - Torre dopo Torre : Tre ragazzi cagliaritani alla guida di un gruppo per fare il periplo dell'isola a piedi. Un'iniziativa per allungare la stagione turistica e far scoprire una...