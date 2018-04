Tonno da bere e hamburger al cioccolato | pesce d' aprile o realtà?

Blastingnews

(Di lunedì 2 aprile 2018) “Hamilton lascia la Formula 1 e dal 2019 correra' in MotoGp”. Stanco delle quattro ruote il pilota inglese vuole provare nuove emozioni. La notizia sarebbe clamorosa e tutto sommato potrebbe anche starci visto che tempo fa Valentino Rossi manifestò l’intenzione di correre in Formula 1 con la Ferrari. Qualcuno ha anche creduto alla news diventata improvvisamente virale in rete. C’è chi, distratto dagli auguri di Pasqua e della pastiere, non ha fatto caso al calendario ed è caduto nel trappola deld’. Dall’altra parte i buontemponi dello scherzo aveva cerchiato in rosso la data del primoper gettare l’amo sotto forma di finto scoop. Per alcune ore VIDEO alcuni utenti social hanno pensato che il papa emerito Ratzinger fosse in procinto di trasferirsi a Siena ed in particolare alla Casa Museo di Santa Caterina in pieno centro storico. Sul sito Teleclub Italia ...