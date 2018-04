Toll Brothers scende verso 41 | 34 dollari USA

New York : in forte denaro Toll Brothers : Effervescente il costruttore americano di case su misura di prestigio , che scambia con una performance decisamente positiva del 2,27%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index ...

Giornata depressa per Toll Brothers : Ribasso composto e controllato per il costruttore americano di case su misura di prestigio , che presenta una flessione dell'1,82% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del ...

Crolla a New York Toll Brothers : In forte ribasso il costruttore americano di case su misura di prestigio , che mostra un disastroso -5,11%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento rispetto ...

Andamento sostenuto per Toll Brothers : Avanza il costruttore americano di case su misura di prestigio , che guadagna bene, con una variazione dell'1,97%. La tendenza ad una settimana di Toll Brothers è più fiacca rispetto all' Andamento del ...

Toll Brothers in picchiata a New York : In forte ribasso il costruttore americano di case su misura di prestigio , che mostra un disastroso -2,15%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento rispetto ...