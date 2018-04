Titolo | Val Vigezzo | frana travolge auto | due morti Ultime notizie | le vittime due

Germania - valanga Bayern : 6-0 al Dortmund - Titolo a un passo : MONACO DI BAVIERA - L'ipoteca sul titolo tedesco arriva con gli squilli di tromba. Il Bayern Monaco ha di fatto messo le mani sul 'Meisterschale' numero 28 della sua storia spazzando via la resistenza ...

Bayern a valanga - ma Titolo è rinviato : ANSA, - BERLINO, 31 MAR - La vittoria per 2-0 sul Friburgo da parte dello Schalke, secondo in classifica, ha rinviato almeno di un'altra settimana i festeggiamenti del titolo per il Bayern Monaco. I ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : Nathan Chen conquista il Titolo iridato - festival di cadute per gli altri. Matteo Rizzo termina 17mo : Dopo il programma corto di giovedì, gli uomini sono tornati quest’oggi sul ghiaccio per il free skating dei Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura 2018, organizzati al Mediolanum Forum di Assago, nei pressi di Milano. Divenuto il grande favorito della gara dopo la splendida performance del programma corto, lo statunitense Nathan Chen si è confermato anche nel secondo segmento di gara, dove ha ottenuto 219.46 punti, diventando il ...

MotoGp - Valentino Rossi - il decimo Titolo e il futuro dopo il 2020 : 'ultimo contratto? Non scherzo quando dico che...' : Valentino Rossi e quel decimo titolo tanto atteso: ecco cosa farebbe il Dottore se riuscisse a vincere già quest'anno AFP PHOTO / KARIM JAAFAR E' iniziata nel migliore dei modi la stagione 2018 di ...

WitchBrook è il Titolo del nuovo RPG "alla Harry Potter" del publisher di Stardew Valley : Il velo di mistero che circonda il nuovo progetto del publisher di Stardew Valley ha iniziato a sollevarsi. Come riportato da Gamespot, il CEO di Chucklefish, Finn Brice, ha svelato tramite un tweet ufficiale WitchBrook, il progetto finora conosciuto come "Project Spellbound". Questo RPG ancora in fase di sviluppo è stato definito dagli sviluppatori un "incontro tra Stardew Valley e Harry Potter". Una premessa che ha intrigato i fan di ...

Société Générale : Titolo giù del 2 - 7% a Parigi dopo dimissioni deputy ceo Didier Valet : Seduta in ribasso per Société Générale sulla Borsa di Parigi, dove il titolo indossa la maglia di peggiore con un ribasso di circa il 2,7% dopo l'addio del deputy ceo Didier Valet. In una nota diffusa ...

Sci alpino - Sofia Goggia vince la Coppa del Mondo di discesa se… Tutte le possibili combinazioni. Vonn e Weirather le rivali per il Titolo : Sofia Goggia è in piena lotta per conquistare la Coppa del Mondo 2018 di discesa libera. La Campionessa Olimpica si gioca tutto durante le Finali di Are: l’atto conclusivo, in programma mercoledì 14 marzo (ore 12.00), assegnerà la Sfera di Cristallo che potrebbe finire tra le braccia della bergamasca. L’azzurra scenderà con il pettorale rosso, simbolo di leader della classifica di specialità: deve difendere 23 punti di vantaggio su ...

Valentino Rossi - secondo Max Biaggi è tra i pretendenti al Titolo di Motogp : Chi potrà vincere il pRossimo mondiale di Motogp, secondo Max Biaggi ci sono pochi dubbi: tra i pretendenti al titolo c'è anche Valentino Rossi. Ormai lontano dalle piste, dopo il terribile incidente ...

MotoGP - Mondiale 2018 : i favoriti per il Titolo. Marc Marquez in pole-position - Andrea Dovizioso ci crede. In lizza anche Valentino Rossi - Vinales e Lorenzo : Scatta il Mondiale MotoGP 2018 e lo fa, non a sorpresa, con un grande favorito: il campione in carica Marc Marquez. C’è poco da girarci attorno, lo spagnolo sarà, ancora una volta, il “Pericolo pubblico numero uno”. Non lo diciamo solamente perchè è fresco del suo quarto titolo iridato in cinque anni, e già di per sè questo è un dato impressionante, ma anche, e soprattutto, perchè il suo rapporto con la nuova Honda è iniziato ...

Valspar Championship - Woods punta Titolo : ANSA, - ROMA, 11 MAR - Al Valspar Championship di golf Tiger Woods stupisce ancora. A 18 buche dal termine del torneo del PGA Tour l'americano, sempre al 2/o posto della classifica, ha ridotto lo ...

Germania - Bayern Monaco a valanga : il Titolo è sempre più vicino : Il Bayern Monaco travolge l'Amburgo , 6-0, , nella 26/a giornata della Bundesliga e mantiene 20 punti di vantaggio in classifica sulla seconda, che attualmente è lo Schalke 04, vittorioso ieri sera ...

Valentino Rossi - fino al 2020 per il decimo Titolo : il Dottore ci crede sempre di più : La notizia era ormai nell’aria da diversi giorni ma nelle ultime ore è arrivata anche la conferma da parte del diretto interessato, Valentino Rossi correrà in MotoGp fino al 2020, obiettivi chiari per il Dottore che ha intenzione di conquistare il decimo titolo e ha tutte le carte in regola per riuscirci. In particolar modo la pRossima stagione si preannuncia importantissima, i test hanno dato importanti indicazioni, nonostante qualche ...