Tiangong 1 | stazione spaziale cinese in caduta Lampedusa ancora a rischio per i detriti

Stazione Tiangong - protezione civile : caduta prevista il 2 aprile : Il capo del Dipartimento della protezione civile, Angelo Borrelli, spiega che la caduta della Stazione Spaziale cinese Tiangong è prevista il 2 aprile

TIANGONG 1, STAZIONE SPAZIALE CINESE in CADUTA: Italia, possibile impatto il 2 aprile. Orari e mappa aggiornata: le ultime notizie sul rientro sulla Terra del satellite

Stazione Spaziale Cinese Tiangong 1 - nuovo aggiornamento : ecco l’orario in cui dovrebbe avvenire l’impatto [MAPPE e DETTAGLI] : Sulla base degli ultimi dati forniti dalla Agenzia Spaziale Italiana (ASI) durante il nuovo incontro del tavolo tecnico che si è aggiornato nel pomeriggio di oggi presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile, la previsione di rientro in atmosfera ad 80 km della Stazione Spaziale Cinese Tiangong-1 è stimata per il 2 aprile alle ...

Stazione spaziale cinese Tiangong 1 : la protezione civile attiva il monitoraggio sul rientro : Il capo della protezione civile Angelo Borrelli e il direttore dell’ufficio emergenze Luigi D’Angelo con i referenti dell’Asi, l’Agenzia spaziale italiana, faranno il punto oggi alle 18.30 nella sede del Dipartimento a Roma sul rientro della Stazione spaziale cinese, aggiornando sul monitoraggio e sulle attività in corso. L'articolo Stazione spaziale cinese Tiangong 1: la protezione civile attiva il monitoraggio sul ...

Tiangong 1 - slitta a Pasquetta il rientro della stazione spaziale cinese : Cambia l'orario di rientro nell'atmosfera, che scivola dopo la mezzanotte, 34 minuti dopo ora italiana. La corsa di Tiangong 1 verso la Terra è stata rallentata anche dall'attività del Sole, che in ...

Tiangong 1, stazione spaziale cinese in caduta: Italia, possibile impatto il 2 aprile. Orari e mappa aggiornata: le ultime notizie sul rientro sulla Terra del satellite

Stazione Spaziale Cinese Tiangong 1 - gli ultimi aggiornamenti sull’orario dell’impatto nel giorno di Pasquetta : Gli ultimi aggiornamenti sul rientro incontrollato della Stazione Spaziale Cinese Tiangong 1 arrivano dall’ASI che ha pubblicato una nuova stima per l’impatto nell’atmosfera terrestre alle 03:17 italiane della prossima notte, con un intervallo di probabilità tra le 2 e le 5 ore. Anche Aerospace Corporation ha aggiornato le stime individuando il momento dell’impatto alle 04:00 italiane della prossima notte, con un ...

Stazione spaziale cinese - Tiangong-1 non cadrà in Nordamerica : La Stazione spaziale cinese Tiangong-1 non cadrà su America settentrionale e centrale né su gran parte dell'Australia. Sono queste le prime aree escluse dai possibili luoghi sui quali potrà avvenire il rientro del satellite, insieme a parte della Nuova Zelanda e al Madagascar. Lo riferisce il Cnr. Comincia così a restringersi la vasta area di rischio compresa fra 43 gradi di latitudine Sud e 43 gradi di latitudine Nord.

Tiangong 1, stazione spaziale cinese in caduta: Italia, possibile impatto il 2 aprile. Orari e mappa aggiornata: le ultime notizie sul rientro sulla Terra del satellite