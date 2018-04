Tiangong-1 è caduta sulla Terra | finita nel Pacifico

Tiangong 1 - stazione spaziale cinese in caduta/ Lampedusa ancora a rischio per i detriti : Tiangong 1, stazione spaziale cinese in caduta: Italia, possibile impatto il 2 aprile. Orari e mappa aggiornata: le ultime notizie sul rientro sulla Terra del satellite(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 00:23:00 GMT)

Stazione Tiangong - protezione civile : caduta prevista il 2 aprile : Il capo del Dipartimento della protezione civile, Angelo Borrelli, spiega che la caduta della Stazione Spaziale cinese Tiangong è prevista il 2 aprile

Tiangong 1 - STAZIONE SPAZIALE CINESE IN CADUTA/ 7 Regioni italiane a rischio dopo gli ultimi aggiornamenti : TIANGONG 1, STAZIONE SPAZIALE CINESE in CADUTA: Italia, possibile impatto il 2 aprile. Orari e mappa aggiornata: le ultime notizie sul rientro sulla Terra del satellite(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 22:31:00 GMT)

Tiangong 1 - il mondo osserva col fiato sospeso. La navicella in rotta di caduta sulla Terra : ecco dove e quando cadrà : Ci siamo. Conto alla rovescia per il rientro nell'atmosfera della stazione spaziale cinese Tiangong 1. Le ultime ore sono state importanti per cominciare a restringere la fascia a rischio,...

Tiangong 1 - stazione spaziale cinese in caduta/ Le previsioni ASI : impatto alle 3 : 17 della prossima notte? : Tiangong 1, stazione spaziale cinese in caduta: Italia, possibile impatto il 2 aprile. Orari e mappa aggiornata: le ultime notizie sul rientro sulla Terra del satellite(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 16:12:00 GMT)

Tiangong 1 - fiato sospeso. La navicella in rotta di caduta sulla Terra. 'A rischio Lazio - Campania - Abruzzo e Puglia' : Di fatto, ci sono quattro finestre temporali, nel giro che sta compiendo il satellite intorno al mondo, che possono interessare l'Italia. 'La prima opportunità di rientro - spiega Borrelli - va tra ...

Tiangong 1 - fiato sospeso. La navicella in rotta di caduta sulla Terra. "A rischio Lazio - Campania - Abruzzo e Puglia" : Cambia l'orario di rientro nell'atmosfera, che scivola dopo la mezzanotte, 34 minuti dopo ora italiana. La corsa di Tiangong 1 verso la Terra è stata rallentata anche...

Tiangong 1 - stazione spaziale cinese in caduta/ Italia ultime notizie - impatto il 2 aprile? Orari - nuova mappa : Tiangong 1, stazione spaziale cinese in caduta: Italia, possibile impatto il 2 aprile. Orari e mappa aggiornata: le ultime notizie sul rientro sulla Terra del satellite(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 10:27:00 GMT)

Cosa si sa di nuovo sulla caduta della stazione spaziale cinese Tiangong-1 : Parigi, 31 mar. , askanews, La stazione spaziale cinese Tiangong-1 sta precipitando più lentamente del previsto e potrebbe entrare nell'atmosfera terrestre anche lunedì mattina. Lo ha detto oggi l'...

Tiangong-1 : ecco come seguire il percorso della caduta Video : In base agli ultimi aggiornamenti messi a disposizione dall'Agenzia Spaziale Europea, la caduta della stazione spaziale cinese #Tiangong-1 è attesa tra la notte del 31 marzo e l'1 aprile. In attesa di ulteriori aggiornamenti è possibile re la caduta del satellite in diretta ottenendo la posizione geografica nello spazio rappresentata su una mappa Google Maps. Lo stesso servizio web consente anche di visualizzare la velocita' della stazione e ...

Tiangong-1 : ecco come seguire il percorso della caduta : In base agli ultimi aggiornamenti messi a disposizione dall'Agenzia Spaziale Europea, la caduta della stazione spaziale cinese Tiangong-1 è attesa tra la notte del 31 marzo e l'1 aprile. In attesa di ulteriori aggiornamenti è possibile seguire la caduta del satellite in diretta ottenendo la posizione geografica nello spazio rappresentata su una mappa Google Maps. Lo stesso servizio web consente anche di visualizzare la velocità della stazione e ...

Tiangong 1 in caduta libera - anche la Sardegna potrebbe essere colpita : ... ha detto Claudio Portelli, dell'ufficio Space Situational Awareness dell'Agenzia Spaziale Italiana , Asi, rispondendo alle domande dei giornalisti nella diretta streaming organizzata dall'Asi. ...

È a Matera l'occhio dell'Italia che segue la caduta della stazione spaziale cinese Tiangong : Nella Città dei Sassi è concentrata l'attenzione su tutto il mondo, perché la caduta della stazione spaziale cinese interessa i due terzi del globo terrestre, anche se, per le troppe variabili, è difficile definire le aree. A parlarne è stato oggi Tg Leonardo, ...

La caduta di Tiangong-1 sarà uno spettacolo magnifico - dice la Cina - : Le autorità cinesi rassicurano che le probabilità che Tiangong possa causare danni sono davvero minime. Il suo rientro sarà un evento spettacolare