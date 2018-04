Tiangong 1 | caduta stazione spaziale cinese in Oceano Pacifico Impatto atmosfera

Caduta finalmente la stazione spaziale cinese Tiangong1 : ecco dove Video : Dopo giorni di timore, di ironie e allarmismo, la stazione spaziale cinese è finalmente Caduta: lo schianto è avvenuto questa notte alle ore 2:15 italiane nell'Oceano Indiano. La stazione si è disintegrata quando è arrivata a contatto con l'atmosfera terrestre. finalmente possiamo dire che il pericolo è scampato. Il Tiangong 1 [Video] orbitava intorno alla Terra da 2375 giorni essendo stata lanciata nel 2011, e gia' dal 2016 era andata fuori ...

Tiangong-1 è caduta nell’Oceano Pacifico (senza far danni) : Partita il 17 agosto del 2011, operativa fino alla fine del 2016 ma fuori controllo già dal marzo dello stesso anno, alla fine la stazione spaziale cinese Tiangong-1 ha concluso oggi – 2 aprile 2018 – la propria storia con il tanto atteso rientro fuori controllo. Il cosiddetto Palazzo Celeste è precipitato a Terra e ha terminato il suo volo alle 2:16 (ora italiana) nelle acque dell’oceano Pacifico a nord-ovest dell’isola ...

Tiangong 1 - stazione spaziale cinese in caduta/ Lampedusa ancora a rischio per i detriti : Tiangong 1, stazione spaziale cinese in caduta: Italia, possibile impatto il 2 aprile. Orari e mappa aggiornata: le ultime notizie sul rientro sulla Terra del satellite(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 00:23:00 GMT)

Tiangong 1 - il mondo osserva col fiato sospeso. La navicella in rotta di caduta sulla Terra : ecco dove e quando cadrà : Ci siamo. Conto alla rovescia per il rientro nell'atmosfera della stazione spaziale cinese Tiangong 1. Le ultime ore sono state importanti per cominciare a restringere la fascia a rischio,...

