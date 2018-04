The Banner Saga 3 : lungo video di gameplay con i primi 30 minuti di gioco : Stoic e Versus Evil hanno pubblicato un lungo video di gameplay con i primi 30 minuti di The Banner Saga 3, l'atteso capitolo finale della trilogia sviluppato dallo studio indipendente con sede ad Austin, Texas. Le sequenze iniziali del gioco sono state mostrate per la prima volta ad una platea di giornalisti in un evento a porte chiuse che si è tenuto nell'ambito della GDC 2018, e possiamo adesso mostrarvelo grazie ai colleghi di Eurogamer.net ...

The Banner Saga 3 - rilasciato un nuovo filmato da 30 minuti : In The Banner Saga 3 , i giocatori intraprenderanno il viaggio finale oltre le mura dell'Oscurità per attraversare un mondo totalmente diverso da quelli incontrati in precedenza nella serie. Il gioco ...

Nindies Showcase : The Banner Saga 3 - Lumines Remastered e tutti gli annunci dell'evento : Si è appena concluso il Nindies Showcase Spring 2018, l'evento di Nintendo tutto dedicato agli indie che ha visto andare in onda tantissimi annunci. Questi hanno riguardato alcune Remastered che arriveranno su Nintendo Switch, come quella del celebre Mark of the Ninja o quella di Lumines. Nel corso dello Showcase è stato rivelato che The Banner Saga 3 arriverà su Switch, poco dopo l'arrivo dei due precedenti capitoli della serie, anche se non è ...

The Banner Saga 3 approderà su Switch in estate - i primi due episodi della serie arriveranno a breve : Conosciuto per il suo avvincente mix di strategia, gioco di ruolo e un ambiente lussureggiante ispirato alla mitologia nordica, The Banner Saga 3 è destinato a chiudere l'acclamata trilogia entro la fine dell'anno, e ora i possessori di Nintendo Switch potranno sperimentare anche gli altri titoli della serie nei prossimi mesi in una volta sola.Durante il Nindies Showcase Spring 2018, Nintendo ha annunciato che The Banner Saga 3 arriverà su ...

Ash of Gods : il titolo ispirato a The Banner Saga ha una data d'uscita : Ash of Gods, l'RPG strategico ispirato al più celebre The Banner Saga, arriverà su Steam tra qualche settimana, più precisamente durante marzo 2018.Ad annunciarlo sono stati gli sviluppatori di AurumDust, che hanno seguito la tabella di marcia inclusa nella campagna Kickstarter con la quale il gioco è stato finanziato. A riportarlo è Rock Paper Shotgun.Il piccolo team russo ha scelto di confermare la finestra di lancio originariamente prevista ...