Terrorismo e black out sulle notizie Cosa può insegnare il caso Br

(Di lunedì 2 aprile 2018) Nella rubrica del 17 marzo Aldo Grasso stigmatizzando, più che giustamente, le recenti esibizioni senza pudore degli ex Br che concorsero a rapire e a uccidere Moro e la sua scorta, cita, alla fine, Marshall McLuhan e il suo invito di allora al silenziogesta terroristiche. È una tesi che a me è sempre parsa discutibile. Tanto più negli anni delnostrano.Ma come andarono le cose allora in Italia? Credo che alcune righe di cronaca possano essere utili, in specie ai più giovani. Ai primi di novembre del 1980 si tenne alla Federazione Nazionale della Stampa in corso Vittorio una riunione dei direttori di numerose testate, quotidiane e settimanali, che si concluse con l'accordo generale di continuare a dare tutte lesulrosso e nero, ma di "spegnere" certi toni che potevano suonare ammirativi (primula rossa, blitz, ...