Terremoto di magnitudo 6 3 a Tonga | no allerta tsunami nel Pacifico

Scossa di Terremoto magnitudo 6.2 nelle Isole Tonga : Un terremoto magnitudo Mwp 6.2 si è verificato al largo delle Isole Tonga alle 07:57:37 ad una profondità di 112 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 6.2 nelle Isole Tonga sembra essere il primo su Meteo Web.

Scossa di Terremoto magnitudo 5.3 in Iran : Un terremoto magnitudo 5.3 si è verificato alle 08:35 UTC in Iran: lo rende noto l’Istituto geofisico statunitense USGS. Il sisma si è verificato nella provincia del Kermanshah, al confine con l’Iraq, a 9 km ovest da Sarpol-e Zahab ad una profondità di circa 10 km. L'articolo Scossa di terremoto magnitudo 5.3 in Iran sembra essere il primo su Meteo Web.

Al sisma è seguita una replica di magnitudo 2 dodici minuti più tardi. Tanta paura, ma nessun danno o ferito, a pochi giorni dall'anniversario del terremoto che il 9 aprile 2009 causò oltre 300 morti.

Terremoto a L'Aquila : scossa di magnitudo 3 - 9 - brusco risveglio e notte di paura Video : notte di paura a L’Aquila dove per alcuni istanti si sono rivissuti i terribili istanti del #Terremoto del 2009. Una scossa di #magnitudo 3,9 ha fatto sobbalzare i residenti del capoluogo abruzzese nel cuore della notte. Secondo quanto riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia il sisma è stato registrato alle 3:18 con epicentro posizionato a sei chilometri da L’Aquila [Video] frazione di Paganica e ad una profondita' di venti ...

Paura nella notte a L'Aquila, dove è stata registrata una scossa di Terremoto di magnitudo 3.9. Lo riferisce l'Ingv (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), precisando che il sisma ha avuto epicentro a sette chilometri dal capoluogo abruzzese e ipocentro a 20 chilometri di profondità. La scossa è stata chiaramente avvertita dalla popolazione, ma non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose.

