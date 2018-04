Tennis | Miami | Zverev ko | vince Isner

Tennis - Atp Miami : titolo ad Isner - Zverev battuto in finale : Miami - John Isner ha conquistato il 'Miami Open', secondo Atp Masters 1000 stagionale che si è concluso nella serata italiana di domenica sui campi in cemento del Tennis Center di Crandon Park, in ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2018 : la finale. Alexander Zverev per il tris - John Isner per il proprio paese : Il Masters 1000 di Miami è arrivato al suo ultimo atto. Sul cemento della Florida a contendersi il titolo saranno Alexander Zverev e John Isner. Una finale difficilmente pronosticabile all’inizio, tra due giocatori che hanno ritrovato il proprio gioco e sensazioni positive proprio in questa ultima settimana. Il tedesco va a caccia del suo terzo 1000 della carriera (Roma e Montreal i precedenti), mentre per l’americano sarebbe la ...

Tennis - WTA Miami 2018 : Sloane Stephens trionfa in finale contro Jelena Ostapenko. Ko la lettone in due set : Arriva il primo titolo a Miami per Sloane Stephens , n.12 WTA, . La Tennista americana, sul cemento della Florida, si toglie la soddisfazione di battere la n.5 del mondo, la lettone Jelena Ostapenko , con il punteggio di 7-6 6-1 in 1 ora e 33 minuti di partita . Un match nel quale il gioco difensivo della statunitense è stato premiato al cospetto di una ...

Tennis - Masters 1000 Miami 2018 : Alexander Zverev doma Pablo Carreño Busta e vola in finale : Ne approfitta il n.5 del mondo che, con colpi di rara potenza, domina lo scambio fiaccando la resistenza del rivale. Con due break, nel terzo e settimo game, Zverev fa sua la sfida, concludendo sul 6-...