Ten Talking Points | campionato chiuso E se fossi Mattarella darei l’incarico al

Avellino - violenza sessuale e stalking su una studentessa di 16 anni : arrestato insegnante quaranTenne : Un insegnante di 40 anni della provincia di Avellino è stato arrestato dai carabinieri del Comando provinciale per violenza sessuale e stalking nei confronti di una studentessa di 16 anni. L'uomo, che ...

Ten Talking Points - la sfiga del Napoli proporzionale alle bestemmie di Sarri : il gol di Albiol ci ha salvati dall’Apocalisse : Benvenuti a Ten Talking Points, l’unica rubrica che si autogenera anche durante le ferie dorate dell’autore. Altre considerazioni. 1.Il pareggio della Juve con la Spal è la notizia più clamorosa d’Italia dai tempi in cui Nardella a 16 anni indovinò la risposta alla domanda: “Dario, quanto fa 4 per due”? 1 bis. Contro il Real Madrid, andata e ritorno, la Juve non parte sfavorita. Come minimo ha il 50%. Forse il 51%. Se la gioca eccome. 2. Ha ...

Ten Talking Points - al Franchi il momento più vero del calcio. Candreva come Civati : ci prova sempre - ma non ci riesce mai : Bentornati a Ten Talking Points, l’unica rubrica reduce dal tour trionfale di Renzusconi. Altre considerazioni. 1. I tifosi, il silenzio, Antognoni che piange. Ieri, a Firenze, c’è stato uno degli abbracci più belli e toccanti di sempre. Una delle cose più vere e strazianti che ci sia mai stato concesso di vedere in uno stadio di calcio. Se solo Davide Astori ci avesse insegnato l’arte del ricordo e il rispetto della vita, forse la sua scomparsa ...

Blue Whale - indagini archiviate. Una venTenne indagata per stalking e violenza privata : Una valanga di denunce, ma un solo caso accertato. La procura di Milano, dopo mesi di indagini, va verso una serie di richieste di archiviazione per le tante inchieste aperte sul caso 'Blue Whale', ...

Ten Talking Points - Donadoni si lamenta e ha ragione a prescindere. Ormai il Var conta meno di Cuperlo : Bentornati a Ten Talking Points, l’unica rubrica che a febbraio andrà un po’ in letargo per via dell’esplosione del Renzusconi tour. Altre considerazioni. 1. Donadoni si lamenta e Donadoni ha ragione a prescindere: Egli è ontologicamente nel giusto, giacché è in sé la ragione. Ciò detto, tra un’intuizione vivida e una lagnanza plumbea, il Che Gue Sarri imperversa col suo collettivismo del proletariato. Rimonta un gol al Bologna, pesca un rigore ...

Stalking a ex moglie - arrestato a PoTenza : Potenza, 23 GEN - Su richiesta della Procura della Repubblica di Potenza, la Squadra mobile del capoluogo lucano ha eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un uomo di ...