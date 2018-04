Tasse | come spende i tuoi soldi lo Stato? Ecco la novità da metà aprile

Fisco a cittadini - ecco come lo Stato usa le tue Tasse : "Gentile Mario Rossi...ecco come lo Stato utilizza le tue tasse". Arriva a metà aprile, con la stagione delle dichiarazioni, una pagina informativa personalizzata nel ''cassetto'' dell'Agenzia delle ...

Ecco come lo Stato utilizza le tue Tasse. L'Agenzia delle entrate promuove la "consapevolezza fiscale" : "Gentile Mario Rossi...Ecco come lo Stato utilizza le tue tasse". Arriva a metà aprile, con la stagione delle dichiarazioni, una pagina informativa personalizzata nel "cassetto" delL'Agenzia delle entrate con la quale circa 30 milioni di contribuenti potranno conoscere come sono state utilizzate le proprie imposte versate nell'anno precedente. Ci sarà una tabella ed un grafico che riporta le principali voci, dall'istruzione al ...

"Come artigiano della provincia di Cuneo spero che un governo cominci da meno Tasse e meno burocrazia" : BRUNO MURIALDO - Dopo la catastrofica politica di questi anni che ha visto migliaia di botteghe artigiane abbassare le saracinesche, il presidente degli artigiani della provincia di Cuneo Luca ...

Come la pensa Tajani su immigrazione - Tasse - austerità e 'minaccia fascista' : Ma con l'azzeramento del debito , pari 'a 50 mld', , fa notare, si 'fa ripartire l'economia, è una manovra economica. Tanti hanno promesso di farlo, pochi lo hanno fatto'. immigrazione Tajani sprona ...

Come la pensa Tajani su immigrazione - Tasse - austerità e 'manaccia fascista' : Se gli elettori vorranno e se il Presidente della Repubblica lo deciderà "sono a disposizione della mia Patria" che "cercherò di servire nel modo migliore". Antonio Tajani parla dopo l'investitura ufficiale giunta ieri sera da Silvio Berlusconi a candidato premier di Forza Italia. Per la prima uscita pubblica - a poche ore dalla chiusura di una campagna elettorale alla quale non ha mai partecipato ...

Prefettura : Divide bando accoglienza da 700 posti. Lunardon : "Segnali positivi". Mosca : "Puntuale come le Tasse" : Ovviamente il bando comprende un servizio di lavanderia degli abiti, pulizia e igiene degli ambienti e la fornitura della rete wi fi in modo da garantire un costante collegamento con il mondo esterno ...

Torino come Milano : Tasse troppo alte - studenti fanno ricorso : Torino come Milano: tasse troppo alte, studenti fanno ricorso Scatta la protesta nelle università Continua a leggere L'articolo Torino come Milano: tasse troppo alte, studenti fanno ricorso sembra essere il primo su NewsGo.

Bill Gates : "a ricchi come me si impongano più Tasse" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Castelvetrano e le Tasse non pagate. Quale novità? Oggi come ieri - la stessa storia... : Il 1993 - aveva aggiunto - sarà soprattutto l'anno in cui finalmente sarà avviata una corretta politica delle entrate '. Una delle prime misure fu il regolamento dell'acquedotto comunale , che ...