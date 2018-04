Superbike - Jonathan Rea riceve il Torrens Trophy

Superbike - Round Thailandia 2018 : Marco Melandri in difficoltà - Chaz Davies spezza la maledizione - Jonathan Rea in vetta al Mondiale : Secondo Round del Mondiale 2018 Superbike e Jonathan Rea nuovamente in vetta alla classifica generale. Il tre volte campione del mondo sperava che il circuito di Buriram (Thailandia) potesse continuare ad essere un suo feudo e così è stato. Un primo ed un quarto posto nelle due manche thailandesi rilanciano le quotazioni del nordirlandese della Kawasaki che, specie nella run 1, ha fatto vedere numeri tipici del suo repertorio, valsi il dominio ...

Superbike - Classifica Mondiale 2018 : Jonathan Rea +2 su Marco Melandri dopo il Round in Thailandia : Jonathan Rea è il nuovo leader della Classifica del Mondiale 2018 di Superbike. Il Campione del Mondo è balzato al comando con 2 punti di vantaggio su Marco Melandri al termine del Round in Thailandia.

VIDEO Superbike - gli highlights della gara-1 in Thailandia : dominio di Jonathan Rea - Marco Melandri in difficoltà : Jonathan Rea ha vinto gara-1 del Round di Thailandia, prova valida per il Mondiale Superbike. Il Campione del Mondo si è imposto in solitaria in sella alla sua Kawasaki, scappando già nelle prime battute. Salgono sul podio anche Fores e Davies mentre Marco Melandri ha pagato le difficoltà tecniche della sua ...

Superbike - Round Thailandia 2018 : assolo di Jonathan Rea in gara-1. Marco Melandri in difficoltà - ottavo : Il conto di Jonathan Rea e della Kawasaki in Thailandia continua a crescere. Con la vittoria del britannico in gara-1 il totale sale a 7 su 7 per la casa giapponese a Buriram, 6 delle quali ottenute dal campione del mondo in carica. Nella prima delle due manche del weekend il Cannibale è tornato a dettare legge, prendendosi la prima vittoria stagionale alla sua maniera, dominando dall’inizio alla fine. Sul podio con lui Xavi Forés e Chaz ...

LIVE Superbike - GP Thailandia 2018 in DIRETTA : gara-1. Jonathan Rea in trionfo su Fores e Davies - Marco Melandri ottavo : OASport vi propone, dunque, la DIRETTA LIVE di gara-1 del GP di Thailandia, secondo round del Mondiale 2018 di Superbike : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Semaforo verde alle ore 10.

Superbike - Round Thailandia 2018 : risultati qualifiche e griglia di partenza. Jonathan Rea in pole position - Marco Melandri settimo : Jonathan Rea ha conquistato la pole position del Round di Thailandia, seconda prova del Mondiale Superbike 2018. Il Campione del Mondo ha firmato il tempo di 1:32.814 precedendo di appena tre millesimi il compagno di squadra Tom Sykes. Le Kawasaki sembrano avere qualcosa in più rispetto a tutti i rivali ma si preannuncia una gara estremamente combattuta considerando i distacchi relativamente contenuti visti nel turno di qualifiche. ...

Superbike - Mondiali 2018 : tutti contro Jonathan Rea e con il nuovo regolamento tecnico? : La stagione 2018 della Superbike sta per prendere il via. Nel prossimo weekend a Phillip Island (Australia) sarà il primo giorno di scuola ed il tema di questo campionato sarà sempre lo stesso degli ultimi tre anni: “Battere Jonathan Rea”. Il campione del mondo nordirlandese, in sella alla Kawasaki e vincitore degli ultimi tre Mondiali, è il naturale favorito anche in quest’annata. I test tenutisi a Jerez de la Frontera e in ...

Superbike - Test Phillip Island 2018 : Jonathan Rea in vetta alla classifica combinata. Marco Melandri chiude in seconda posizione : Nell’ultimo giorno di Test sul tracciato di Phillip Island (Australia) il campione del mondo Jonathan Rea è tornato a graffiare. Il nordirlandese, in sella alla Kawasaki ZX-10RR, ha imposto la sua legge nella seconda giornata, primeggiando nelle FP3 ed FP4 previste, e siglando il miglior crono di 1’30″598. Nonostante qualche contrattempo (scivolata alla curva 10), Rea ha fatto capire di essere sempre lui e che il pacchetto è ...

Superbike - Mondiale 2018 : Jonathan Rea e la Kawasaki saranno ancora i favoriti : Sta per scattare ufficialmente il Mondiale 2018 della Superbike con alcune novità, ma con una assoluta certezza: saranno ancora una volta Jonathan Rea e la Kawasaki i “nemici pubblici numeri uno”. Il fuoriclasse nord-irlandese, tre volte campione del mondo in carica, e la scuderia giapponese tinta di verde, partono con tutti i favori del pronostico per una nuova stagione nella quale dovranno confermare uno strapotere che, nelle ...