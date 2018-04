Successo di visitatori per il ' Week end della Cultura' alle Terme romane di via Terracina

Sigep dei record : Successo del made in Italy - visitatori oltre le attese : (Teleborsa) - Sigep 2018 è stato un grande successo superando ampiamente le attese in termini di visitatori . Il 39° Salone della gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè, organizzato ...

Sigep dei record : Successo del made in Italy - visitatori oltre le attese : Sigep 2018 è stato un grande successo superando ampiamente le attese in termini di visitatori . Il 39° Salone della gelateria, pasticceria, panificazione artigianali e caffè, organizzato da IEG e ...

Grande Successo per RomaSposa 2018 : oltre 40mila i visitatori alla 30a edizione : In scena l’eccellenza del made in Italy tra eventi, cooking show e sfilate. Vince il concorso “Sposa Futura” la giovane stilista Mahanaz Ebrahimi Si è... L'articolo Grande successo per RomaSposa 2018: oltre 40mila i visitatori alla 30a edizione su Roma Daily News.