Stazione spaziale cinese | Tiangong 1 | le regioni a ' rischio' e possibile ora X

Blastingnews

: #Stazionespazialecinese, rientro previsto stanotte alle 2.39. Scende allo 0,1% la possibilità che cada sull'Italia - Agenzia_Ansa : #Stazionespazialecinese, rientro previsto stanotte alle 2.39. Scende allo 0,1% la possibilità che cada sull'Italia - stanzaselvaggia : Quindi una settimana di titoloni e false notizie e alla fine è più probabile che ci cada in testa un libro di Vespa… - Agenzia_Ansa : #Stazionespazialecinese si può sapere il luogo dove cadrà 40 minuti prima Rientro previsto subito dopo la mezzanott… -

(Di lunedì 2 aprile 2018) L'accelerato #1 proveniente dallo spazio, viaggia con quasi un giorno di ritardo rispetto alle previsioni iniziali degli esperti. Uscendo dalla metafora ferroviaria, l'ora X relativa allo schianto della #sulla Terra è stata spostata dall'Esa, che sta monitorando costantemente gli spostamenti di Heavenly Palace. Inizialmente, gli scienziati avevano riferito che1 sarebbe dovuta entrare nell'atmosfera terrestre entro domenica pomeriggio. Secondo gli ultimi dati a disposizione degli studiosi, la navetta potrebbe precipitare fra la tarda serata di Pasqua e le prime ore del lunedì mattina. Tuttavia, i tempi restano estremamente variabili, così come non è ancora del tutto chiaro dove precipiteranno i frammenti del velivolo VIDEO. Per la, collocata in orbita nel 2011, era stato previsto un rientro controllato, ma gli ...