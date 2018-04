Stazione Spaziale Cinese Tiangong-1 | ci siamo | traiettoria a rischio sul Mediterraneo

Stanotte il rientro della Stazione Spaziale cinese : La stazione spaziale cinese Tiangong-1, il primo modulo sperimentale cinese lanciato nel 2011 dal centro spaziale di Jiuquan, nel deserto di Gobi, rientrerà nell'atmosfera terrestre solo alle 2,39 della prossima notte.Prima di questa nuova indicazione, il rientro era dato per le 00,34 (ora italiana) della prossima notte. La stima di rientro in atmosfera è sempre dell'Agenzia spaziale italiana ma è soggetta a variazioni in funzione ...

Stazione Spaziale cinese in arrivo sulla Terra : pericolo molto basso di frammenti sull’Italia : Si sposta ancora l’orario stimato di rientro nell’atmosfera di Tiangong-1: secondo gli ultimi dati arriverà alle 2.44 di notte. Cala la possibilità che colpisca l’Italia: ancora nell’area solo Lampedusa

Stazione Spaziale Cinese Tiangong 1 - gli ultimi aggiornamenti : 7 Regioni a rischio - ecco la MAPPA in HD con le traiettorie per l’Italia : 1/12 ...

Stazione Spaziale : rientro 2/4 alle 2.39 : ANSA, - ROMA, 1 APR - La data nominale della caduta della Stazione spaziale cinese è stata anticipata: è alle 2.39 ora italiana del 2 aprile. Così il capo del Dipartimento della Protezione civile, ...

Stazione Spaziale - ridotte le traiettorie. Le Marche non saranno colpite : Sulla base degli ultimi dati forniti dalla Agenzia spaziale Italiana , ASI, durante il nuovo incontro del tavolo tecnico che si è aggiornato nel pomeriggio di oggi presso la sede del Dipartimento ...

Stazione Spaziale : si può sapere il luogo dove cadrà 40 minuti prima : Lo indicano i calcoli fatti da Carmen Pardini, dell'Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione 'A. Faedo' del Consiglio Nazionale delle Ricerche , Cnr, . Comincia così a restringersi la vasta ...

Stazione Spaziale Cinese Tiangong 1 - nuovo aggiornamento : ecco l’orario in cui dovrebbe avvenire l’impatto [MAPPE e DETTAGLI] : Sulla base degli ultimi dati forniti dalla Agenzia Spaziale Italiana (ASI) durante il nuovo incontro del tavolo tecnico che si è aggiornato nel pomeriggio di oggi presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile, la previsione di rientro in atmosfera ad 80 km della Stazione Spaziale Cinese Tiangong-1 è stimata per il 2 aprile alle ...

