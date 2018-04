Stazione spaziale cinese | anche le tecnologie della Difesa per il monitoraggio di

Tiangong 1 - caduta Stazione spaziale cinese in Oceano Pacifico/ Impatto atmosfera - frammenti lontano da Italia : Tiangong 1, stazione spaziale cinese è caduta nell'Oceano Pacifico: il satellite si è schiantato lontano dall'Italia, ecco il punto di Impatto. Ultime notizie e fine del viaggio in orbita(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 15:05:00 GMT)

Stazione spaziale cinese - social scatenati. Le gag più belle : Tantissimi si lanciano in accostamenti con la politica, talvota piuttosto improbabili. La maggioranza è concorde su un punto: quello della Stazione spaziale cinese è stato il pesce d'aprile più ...

Non è successo niente! Ecco dove è caduta la Stazione spaziale cinese : Il meglio l’ha dato il web. La stazione spaziale cinese, da giorni in predicato di cadere sulla Terra, con il rischio di colpire anche l’Italia, è finita invece nell’Oceano Pacifico, frammentata in pezzi minuscoli e la rete ha commentato immediatamente: «Quindi ci hanno sfracassato per giorni per il pericolo che cadesse in Italia, e poi cade nel Pacifico? Per un pelo eh». Oppure: «Peccato io speravo di saltare la grigliata con i ...

Stazione spaziale cinese rientrata sul Pacifico

Stazione spaziale cinese : Tiangong 1 - le regioni a 'rischio' e possibile ora X Video : L'accelerato #Tiangong 1 proveniente dallo spazio, viaggia con quasi un giorno di ritardo rispetto alle previsioni iniziali degli esperti. Uscendo dalla metafora ferroviaria, l'ora X relativa allo schianto della #Stazione spaziale cinese sulla Terra è stata spostata dall'Esa, che sta monitorando costantemente gli spostamenti di Heavenly Palace. Inizialmente, gli scienziati avevano riferito che Tiangong 1 sarebbe dovuta entrare nell'atmosfera ...