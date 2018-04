oasport

: Squash: Italia tredicesima agli Europei Under 19, trionfa l’Inghilterra - OA_Sport : Squash: Italia tredicesima agli Europei Under 19, trionfa l’Inghilterra - Pallavoloc9 : IL MAESTRO GIULIO CAMPIONE D’ITALIA C’è anche il nostro maestro Giulio Angelini nella squadra Arco-Vicentina di s… - Antonel56105123 : RT @Telegarda: Squash, sono di Arco i campioni d'Italia -

(Di lunedì 2 aprile 2018) La città polacca di Bielsko-Biała ha ospitato, dal 29 marzo al 2 aprile, i Campionati19 di, che hanno visto la partecipazione anche dell’. La formazione azzurra era composta da Cristina Tartarone, Lily Taylor-French, Federico Belvedere, Geremia Bicego e Federico Morganti, coordinati dal direttore tecnico Timothy Simpson. Inserita nel Gruppo A, insieme ad Inghilterra, Germania, Olanda ed Ucraina, l’ha esordito con una vittoria per 2-1 proprio sulla nazionale gialloblu, prima di cedere per 3-0 contro l’Olanda. Nella seconda giornata, gli Azzurrini hanno incassato un 2-1 per mano della Germania, mentre nell’ultima giornata della fase a gironi è stata l’Inghilterra ad imporsi per 3-0. Inseriti nel tabellone dal nono al sedicesimo posto, gli azzurrini sono stati battuti per 2-0 dal Galles, riuscendo poi a tornare alla vittoria ...