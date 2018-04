Spotify debutta in Borsa La musica in streaming sbarca a Wall Street

huffingtonpost

(Di lunedì 2 aprile 2018) Domaniin: il colosso svedese dellole sarà quotato al New York Stock Exchange (Nyse) con il simbolo 'Spot'. Quello del rivale di Apple music potrebbe essere il maggiore debutto tecnologico del 2018 e la capitalizzazione finale potrebbe arrivare fino a 23 miliardi di dollari.Dopo aver rivoluzionato le abitudini di acquisto e consumo della, la piattaforma nata a Stoccolma dieci anni fa, e che oggi conta su 71 milioni di abbonati paganti, non si quoterà con la tradizionale Ipo, ma con la cosiddetta 'quotazione diretta'. Dunque non sarà necessario emettere nuovi titoli, pagare commissioni alle banche per collocarli o viaggiare per il mondo per incontrare e convincere gli investitori ad acquistare: i titoli verranno offerti direttamente in.Il gruppo fondato da Daniel Ek, che a fine 2017 contava 159 milioni di utenti ...