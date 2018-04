Spie russe in Italia Erano 140 gli agenti segreti aiutati dal Pci

Romania - ministro Esteri : "Nel Paese massiccia presenza Spie russe" : Secondo il ministro degli Esteri romeno Teodor Melescanu, "c'è una massiccia presenza" di spie russe. "Non so i numeri con esattezza, ma qui percepiamo una massiccia presenza", ha dichiarato il capo della diplomazia romena commentando il caso Skripal. La Romania è tra i paesi che hanno deciso di espellere diplomatici russi in seguito all'inasprirsi della disputa con Mosca a proposito dell'attacco in Gran Bretagna contro l'ex spia e la figlia.

Anche la Nuova Zelanda voleva espellere delle Spie russe - ma non ne ha trovate : :(

Il Regno Unito chiederà agli altri paesi europei di espellere le Spie russe dal loro territorio - dice il Guardian : Il governo britannico guidato dalla prima ministra Theresa May chiederà agli altri leader europei di espellere gli agenti d'intelligence russi dai loro paesi, ha scritto il Guardian. L'obiettivo è quello di smantellare la rete di spie russe in Europa, che

NCIS Los Angeles 9 su Rai2 - anticipazioni 17 e 24 marzo : tra Spie russe e ritorno di fiamma per Deeks : Nuovo appuntamento con la squadra di NCIS Los Angeles 9 su Rai2 in prima assoluta. Il team di Sam e Callen si troverà a collaborare con una loro vecchia conoscenza al fine di indagare sull'omicidio di Phillip Nelson, noto banchiere, ucciso da un’auto pirata mentre è al telefono con Abram Sokolov, un oligarca russo spiato dall'antiterrorismo. Per questa missione sarà fondamentale l'aiuto di Sam, che dovrà agire sotto copertura negli uffici ...

Spie russe avvelenate - Mosca espelle 23 diplomatici britannici : Mosca ha dichiarato 'persone non grate' 23 diplomatici britannici in Russia, che dovranno quindi lasciare il Paese entro una settimana: una misura speculare a quella adottata da Londra nei...

Spie russe - la Ue prende tempo - in Italia spunta l'asse Lega-5Stelle : «Le sanzioni a Mosca? Una follia» : Luigi Di Maio non parla direttamente dell'attacco a Salisbury ma sottolinea la volontà di ridiscutere le sanzioni a Mosca: «È un problema legato a settori della nostra economia e ci lavoreremo nell'...

Red Sparrow - una clip sul training delle Spie russe : Uscirà nelle sale italiane giovedì primo marzo il thriller Red Sparrow. Diretto dal regista Francis Lawrence (Constantine, Io sono leggenda, Hunger Games), Red Sparrow racconta la vicenda di un’organizzazione atta a preparare spie e agenti segreti russi; una delle sue reclute di maggior successo è la ballerina Dominika Egorova (Jennifer Lawrence). La prima missione della letale e seducente spia russa sarà quella di occuparsi un un ...