Si riduce l'area potenzialmente interessata dal rientro della stazione spaziale cinese sulla Terra: in Italia resta solo l'isola di. Lo rende noto la Protezione civile. Ora di rientro:2.44,con una finestra di incertezza tra i 90 e i 150 minuti. Le previsioni sono soggette a continui aggiornamenti perché legate al comportamento della stazione rispetto all' orientamento che assumerà nelloe agli effetti che la densità atmosferica imprime agli oggetti in caduta e a quelli legati all'attività solare.(Di lunedì 2 aprile 2018)