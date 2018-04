Sondrio | valanga travolge un' auto | ferite una donna e la figlia di 2 anni

Maltempo - valanga su un’auto a Sondrio : ferite madre e figlia : ferite madre e figlia di due anni a Livigno. Mentre erano in auto una massa di neve si è riversa sulla strada colpendo il loro automezzo. Soccorse, sono state trasportate in ospedale. Non sono in pericolo di vita. L'articolo Maltempo , valanga su un’auto a Sondrio : ferite madre e figlia sembra essere il primo su Meteo Web.

Sondrio : valanga in val Tartano - due escursionisti soccorsi dai compagni : Una valanga ha investito oggi due escursionisti in Val Tartano – Val Lunga, in provincia di Sondrio, nella zona di Cima Cadelle, a circa 1900 metri di quota. I compagni presenti, tutti dotati di dispositivo Artva, l’apparecchio di ricerca in valanga, hanno subito praticato l’autosoccorso. Il primo escursionista è stato estratto illeso, mentre il secondo è stato trasportato in ospedale a Sondrio con l’elicottero. Sul posto ...