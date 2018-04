Siria | i jihadisti lasciano Douma Si evacua l' ultima area di ribelli

ilgiornale

: Siria: francescani aiutano bambini rifiutati perché nati da Jihadisti - francescoassisi : Siria: francescani aiutano bambini rifiutati perché nati da Jihadisti - giovaLivorno : RT @47aska: Aggiornamenti dalla Siria del Nord da Jacopo, compagno torinese che da molte settimane ormai sta raccontando sul campo la resis… - eccapecca : RT @radiondadurto: #Afrin Nuova corrispondenza dalla #Siria del Nord con @Freepo_llo -> -

(Di lunedì 2 aprile 2018) Hanno lasciato l'della Ghouta gli ultimini in lotta contro i lealisti di Bashar al-Assad. I miliziani del gruppo Jaish al-Islam hanno preso con sé i famigliari e abbandonato quellache era l'zona vicino a Damasco in cui ancora non si fossero arresi all'avanzare dei russi e delle forze di Damasco."Sono usciti due autobus con i terroristi di Jiash al-Islam e i loro famigliari", annuncia la televisione pubblicana, diretti verso il nord del Paese, dove ci sono gli ultimi territori ancora sotto il controllo dei. Una via di fuga aperta da un accordo annunciato dalla Russia.Da sette anni la regione che si estende alle porte della capitalena era nelle mani di miliziani in guerra con Assad. Pesanti bombardamenti hanno colpito l'nelle ultime settimana, costringendoli in fine a lasciare le posizioni e acconsentire a essere sfollati altrove, ...