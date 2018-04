Siria | gli ultimi ribelli lasciano la Ghouta

Papa : basta sterminio Siria - accogliere chi fugge : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Dallo “sterminio in Siria” agli “inermi uccisi in Terra Santa” - dal Papa un lungo elenco di ingiustizie e violenze : "Frutti di saggezza invochiamo per coloro che in tutto il mondo hanno responsabilità politiche, perché rispettino sempre la dignità umana, si adoperino con dedizione a servizio del bene comune e assicurino sviluppo e sicurezza ai propri cittadini". Lo ha detto Papa Francesco nel messaggio di Pasqua letto prima della benedizione Urbi et Orbi.Bergoglio ha invocato la pace in tutti i luoghi della Terra, soprattutto in quelli ...

La Via Crucis di papa Francesco : una famiglia Siriana tra le persone che portano la croce : Al Colosseo la Via Crucis presieduta dal papa. A scrivere le meditazioni quest’anno un gruppo di liceali romani. Due frati di Terra Santa, una suora irachena, una famiglia siriana sono tra le persone che portano la croce. Presente anche l'Unitalsi con una bambina disabile.Continua a leggere

VENERDÌ SANTO 2018 - VIA CRUCIS COLOSSEO/ Diretta streaming video : famiglia Siriana porta la Croce al Papa : Via CRUCIS nel VENERDÌ SANTO: Diretta streaming video, Papa Francesco guida le 14 stazioni della Passione di Cristo al COLOSSEO di Roma. Le meditazioni dei giovani nel Triduo di Pasqua(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 14:40:00 GMT)

Caos Siria - presidente Trump : 'Gli Usa via dal Paese molto presto' : "Usciremo dalla Siria molto presto. Lasciamo che altra gente se ne occupi". Lo ha annunciato il presidente Donald Trump, ricordando come Washington abbia speso 7mila miliardi di dollari nelle guerre ...

Caos Siria - presidente Trump : "Gli Usa via dal Paese molto presto" : "Usciremo dalla Siria molto presto. Lasciamo che altra gente se ne occupi". Lo ha annunciato il presidente Donald Trump, ricordando come Washington abbia speso 7mila miliardi di dollari nelle guerre mediorientali. in Siria gli Usa hanno oltre 2mila militari che collaborano con gruppi di miliziani locali per sconfiggere lo Stato islamico.

Siria - il capo degli 007 in segreto a Roma : Uno scambio di informazioni su Isis e al Qaeda, ma anche e soprattutto un incontro politico e di riposizionamento a livello europeo. Risale a gennaio scorso la visita coperta tra il direttore dell'...

Ostaggi a Trebes : due morti. L'assalitore : sono dell'Isis. Voglio vendicare la Siria : Le persone che teneva nel supermercato sono state liberate: l'uomo ora si trova dentro con un agente. La polizia ha isolato la zona e la prefettura invita a non avvicinarsi. Il premier Edouard Philippe: situazione seria

Siria - bombe sul nascondiglio dei bambini : è strage a Idlib : Sarebbe di almeno 20 civili morti, compresi 16 bambini, il bilancio di raid aerei effettuati sul villaggio di Kfar Battikh, nella provincia Siriana di Idlib. Lo denunciano gli attivisti...

SPY FINANZA/ Gli Usa si preparano a salvare Wall Street con la Siria : Ci sono segnali piuttosto sospetti che arrivano non tanto dal mondo finanziario, quanto da quello della politica estera degli Stati Uniti.

Siria - Assad tra i militari sul fronte della Ghouta : ‘Sono gli eroi del nostro esercito’ : Una fotografia con i soldati che assediano i “ribelli”. Bashar al Assad si è recato sul fronte della Ghouta orientale “con gli eroi dell’esercito Siriano”, si legge in un tweet della presidenza Siriana corredato da immagini di Assad insieme ai militari. Damasco sente la vittoria vicina e lo scopo della visita è quello di motivare gli uomini nella loro avanzata. Il 16 marzo le Forza Armate annunciavano in un comunicato che ...

Siria - turchi entrano ad Afrin : centinaia di migliaia di civili in fuga : Il presidente Erdogan ha annunciato trionfante la presa della città da parte del cosiddetto Esercito di liberazione Siriano appoggiato dai turchi. Più di 200mila civili hanno lasciato la città fino ad oggi amministrata dai curdi per sfuggire ai violenti combattimenti.Continua a leggere

Siria : tragico esodo a Ghouta - decine di migliaia in fuga dalle bombe : Non si placano le bombe sulla Ghouta orientale, l'enclave ribelle Siriana alla periferia est di Damasco oggetto da oltre un mese di una pesante offensiva del regime e dei suoi alleati. Secondo l'Osservatorio Siriano per i diritti umani, nelle ultime ore più di 40 civili hanno perso la vita nei raid Siriani e russi. I bombardamenti più intensi si sono verificati questa mattina su Zamalka, Kfar Batna, Jisrin e Saqba, tutte ...

Nuove accuse dal ministero della Difesa russo contro gli USA in Siria - : "Un aspetto importante del lavoro delle autorità Siriane è il ritorno della popolazione nelle regioni orientali della provincia di Deir ez-Zor, sotto il controllo delle forze filo-americane delle ...